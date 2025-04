Goldman sachs eleva al 45% la probabilidad de una recesión en eeuu

7 abr (Reuters) - Goldman Sachs elevó su estimación de la probabilidad de una recesión en Estados Unidos al 45% desde el 35%, la segunda vez en una semana que recorta sus perspectivas, al igual que han hecho otros bancos de inversión debido a la escalada de la guerra comercial. Goldman elevó su estimación del 20% al 35% a principios de la semana pasada por el temor a que los aranceles planeados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieran tambalear la economía mundial. Días después, anunció gravámenes más altos de lo previsto, lo que ha desatado un desplome en los mercados mundiales. Desde entonces, al menos siete de los principales bancos de inversión han elevado sus previsiones de riesgo de recesión, con J.P.Morgan situando las probabilidades de una recesión estadounidense y mundial en el 60%, ante el temor de que los aranceles no solo enciendan la inflación estadounidense, sino que también desaten medidas de represalia de otros países, como ya ha anunciado China. Por otra parte, Morgan Stanley afirmó en una nota fechada el domingo que, aunque una recesión en Estados Unidos no figura en su hipótesis de base, "es cada vez más una hipótesis bajista realista". Goldman sigue esperando que la Reserva Federal recorte las tasas de interés 25 puntos básicos en cada una de tres reuniones consecutivas. Sin embargo, ahora espera que la primera sea en junio y no en julio. J.P.Morgan espera un recorte de tasas en cada una de las reuniones de la Fed en 2025 a partir de junio, con otro recorte en enero que situaría el rango superior del tipo de interés de referencia en el 3%. Correduría Probabilidad de Probabilidad de recesión recesión en EEUU en EEUU antes de aranceles tras aranceles J.P.Morgan 60% 40% Goldman Sachs 45% 35% S&P Global 30-35% 25% HSBC 40% - (Reporte de Ankur Banerjee en Singapur y Kanchana Chakravarty en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)

