Goldman Sachs eleva la previsión del precio del cobre para el primer semestre

8 ene (Reuters)

Goldman Sachs elevó el jueves su previsión del precio del cobre para el primer semestre de 2026 a US$ 12.750 la tonelada desde US$ 11.525, citando una prima de escasez en medio de una limitada cobertura de inventarios fuera de Estados Unidos.

El banco señaló que los precios del cobre han sobrepasado su valor fundamental de unos US$ 11.400 la tonelada, pero dijo que es improbable una corrección antes del segundo trimestre, a la espera de una decisión clara sobre los aranceles estadounidenses al cobre refinado.

