Goldman Sachs eleva previsión de precio níquel para 2026 debido a recortes suministro Indonesia

3 feb (Reuters) - Goldman Sachs elevó ⁠el martes ⁠su previsión del precio del níquel para ⁠2026 ‌a una ​media de 17.200 dólares ​por tonelada, desde los ‌14.800 dólares, citando ‌una caída ​interanual del 11% en el suministro del mineral de Indonesia a 260 millones de toneladas métricas.

El banco espera ⁠que los precios alcancen un ​máximo de 18.700 dólares por tonelada en el segundo trimestre de 2026, antes de que las aprobaciones adicionales ⁠aumenten el suministro de mineral a ​300 millones de toneladas, lo que creará un ‍excedente de 191.000 toneladas y hará que los precios bajen a 15.500 dólares por tonelada ​a finales de año.

(Reporte de Anmol Choubey in Bengaluru; Editado ‍en español por Javier Leira)