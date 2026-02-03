Goldman Sachs eleva previsión de precio níquel para 2026 debido a recortes suministro Indonesia
3 feb (Reuters) - Goldman Sachs elevó el martes su previsión del precio del níquel para 2026 a una media de 17.200 dólares por tonelada, desde los 14.800 dólares, citando una caída interanual del 11% en el suministro del mineral de Indonesia a 260 millones de toneladas métricas.
El banco espera que los precios alcancen un máximo de 18.700 dólares por tonelada en el segundo trimestre de 2026, antes de que las aprobaciones adicionales aumenten el suministro de mineral a 300 millones de toneladas, lo que creará un excedente de 191.000 toneladas y hará que los precios bajen a 15.500 dólares por tonelada a finales de año.
(Reporte de Anmol Choubey in Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)