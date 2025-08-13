LA NACION

Goldman Sachs espera que la Fed baje las tasas tres veces en 2025 y otras dos en 2026

NUEVA YORK, 13 ago (Reuters) - Goldman Sachs dijo el miércoles en una nota de investigación que espera que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas este año tres veces, en 25 puntos básicos, y dos más en 2026.

Los recortes situarían el tipo final entre el 3% y el 3,25%, menos que el nivel actual del 4,25%-4,50%.

La nota de Goldman siguió a datos publicados el martes, que mostraban que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron marginalmente en julio, solo un 0,2% el mes pasado tras un alza del 0,3% en junio, en línea con las expectativas de los economistas.

La moderación del índice de precios al consumo reflejó un descenso del 2,2% de los precios de la gasolina.

Según los cálculos de LSEG, los futuros de las tasas de interés en Estados Unidos daban a última hora del miércoles un 93% de probabilidad de una baja de 25 puntos básicos el mes que viene y hasta un 7% de una baja de 50 puntos básicos.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York y Pritam Biswas en Bengaluru ; edición en español de Javier López de Lérida)

