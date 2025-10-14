Goldman Sachs pagará hasta 833 millones por Industry Ventures

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Goldman Sachs Group ha firmado un acuerdo para adquirir Industry Ventures a cambio de US$665 millones (574 millones de euros) en efectivo y capital, pagaderos al cierre de la transacción, además de una contraprestación contingente adicional de hasta US$300 millones (259 millones de euros) en función del rendimiento de la firma de capital riesgo hasta 2030.

El influyente banco de Wall Street ha indicado que espera que la transacción se cerrará en el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación regulatoria y a las condiciones establecidas.

Como parte de la adquisición, se espera que los 45 empleados de Industry Ventures se incorporen a Goldman Sachs. Asimismo, Hans Swildens, fundador y consejero de Industry Ventures, junto con Justin Burden y Roland Reynolds, directores generales sénior de la firma, serán nombrados socios de Goldman Sachs Asset Management.

Industry Ventures gestiona actualmente US$7000 millones (más de 6000 millones de euros) en activos bajo supervisión y ha realizado más de 1000 inversiones secundarias y primarias desde su fundación en el año 2000.

"Industry Ventures fue pionera en la inversión secundaria de riesgo y los fondos híbridos en fase inicial, áreas en rápida expansión a medida que las empresas permanecen privadas durante más tiempo y los inversores buscan nuevas formas de liquidez", afirmó David Solomon, presidente y CEO de Goldman Sachs.