Goldman Sachs prevé que el cobre se mantenga entre US$10.000 y US$11.000 por tonelada en 2026/2027

10 oct (Reuters) - Goldman Sachs espera que los precios del cobre se mantengan en un rango de entre US$10.000 y US$11.000 por tonelada métrica en 2026/2027 debido a un excedente del mercado, pero las perspectivas de largo plazo siguen siendo alcistas, según una nota del viernes.

El banco señaló tres factores clave que podrían limitar el alza del cobre: China podría reducir las compras si los precios superan los US$11.000, como hicieron en el segundo trimestre de 2024; el exceso de existencias en Estados Unidos podría reequilibrar el mercado si se estrechan los diferenciales con la Bolsa de Metales de Londres, y es probable que se haya exagerado la demanda relacionada con los centros de datos.

Los precios del cobre caían el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington estaba considerando un aumento masivo de los aranceles a las importaciones chinas, avivando los temores a que se profundice la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Goldman también espera que los precios del litio se mantengan bajos durante más tiempo, hasta 2026, con un precio promedio de US$8900 por tonelada métrica, ya que el persistente exceso de oferta mantiene el mercado en superávit. (Reporte de Anjana Anil en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)