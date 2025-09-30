Goldman Sachs prevé un aumento de 140.000 bpd en la cuota de la OPEP+ para noviembre

30 sep (Reuters) - Goldman Sachs dijo el martes que espera que la OPEP+ aumente este domingo las cuotas de producción de petróleo en 140.000 barriles por día (bpd) para noviembre.

Sin embargo, también es plausible un aumento mayor, citando factores como el modesto alza de las reservas comerciales de la OCDE en Europa y Asia. Las existencias totales se mantienen algo por debajo de los niveles de hace un año y los inventarios petroleros de Estados Unidos están en mínimos de ocho meses.

"La demanda asiática sigue siendo sólida y vemos riesgos a la baja en la producción rusa de petróleo", añadió Goldman Sachs, afirmando que el bombeo de Rusia ha caído por debajo de los niveles previstos con anterioridad.

También señaló como precedente que la OPEP+ triplicó el ritmo de aumentos mensuales de la producción en el segundo mes de la retirada del recorte de bombeo de 2,2 millones de bpd, después de que el mercado absorbiera su primera subida.

La OPEP+, integrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros productores aliados, ya ha aumentado sus cuotas en más de 2,5 millones de bpd desde que revirtió su estrategia de recortes de producción en abril.

Está previsto que ocho miembros de la OPEP+ se reúnan en línea el 5 de octubre y es probable que aprueben un aumento de la producción de al menos 137.000 bpd, informó Reuters citando fuentes conocedoras de las conversaciones.

(Reporte de Anushree Mukherjee y Anmol Choubey en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)