Goldman Sachs ve caer precio del petróleo hasta 2026 por aumento de la oferta

17 nov (Reuters) - Los precios del petróleo bajarían hasta 2026, dijo Goldman Sachs el lunes, citando un aumento de la producción que mantendrá al mercado en un gran superávit de alrededor de 2 millones de barriles por día.

El banco pronosticó que el crudo Brent promediará $56 el barril y el WTI $52 en 2026, por debajo de las actuales curvas de $63 y $60.

"La oleada de oferta de 2025-2026 se debe principalmente a los proyectos de ciclo largo que vieron la luz justo antes de la pandemia, se retrasaron durante el Covid y ahora están entrando en funcionamiento, así como a la decisión estratégica de la OPEP de retirar los recortes de producción", señaló el banco.

La OPEP+, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, lleva aumentando el bombeo desde abril. Otros productores, como Estados Unidos y Brasil, también están incrementando la oferta, lo que agrava los temores de saturación y lastra los precios.

Según la Agencia Internacional de Energía, el mercado mundial del petróleo se enfrenta a un superávit aún mayor el año que viene, de hasta 4,09 millones de bpd.

Goldman Sachs espera que los valores repunten a partir de 2027, ya que los bajos precios de 2025-2026 pesan sobre la producción de los países no pertenecientes a la OPEP y muy pocos proyectos nuevos entran en funcionamiento tras 15 años de escasa inversión.

"Por tanto, esperamos que el Brent/WTI suba hasta nuestras previsiones a largo plazo de $80/$76 a finales de 2028", dijo el banco.

En 2026/2027, el crudo Brent podría caer a $40 si la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP se muestra más resistente de lo esperado o si la economía mundial entra en recesión, pero podría subir por encima de los $70 el barril si la oferta rusa disminuye de forma más acusada, según Goldman Sachs.

Los futuros del crudo Brent cotizaban en torno a los $64,31 el lunes, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a $60,02. (Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru; Editado en Español por Javier Leira)