Golf.- Carlota Ciganda y Azahara Muñoz pelearán por ser tricampeonas del Andalucía Costa del Sol Open de España

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las golfistas españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz participarán en el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, que se celebrará del 27 al 30 de noviembre en el Real Guadalhorce Club de Golf, según confirmaron este martes los organizadores.

La navarra y la andaluza suman ambas dos títulos en el palmarés del torneo -junto a la neerlandesa Anne Van Dam- y se preparan para un cara a cara por convertirse en la primera tricampeona del Open. Muñoz se proclamó ganadora en 2016 y 2017, mientras que Ciganda defenderá su victoria del año pasado, la segunda tras la conseguida en 2021.

"Tenía muchas ganas de volver a competir en España, sobre todo en Málaga. No hay nada como competir delante de tu gente, y aunque no pude estar el año pasado, vuelvo con energías renovadas para luchar por todo", remarcó Azahara Muñoz.

Por su parte, para Ciganda "es un orgullo poder competir en casa un año más". "La victoria del año pasado en Guadalhorce fue algo inolvidable, y sin duda sería un sueño convertirme en la primera tricampeona del Open", confesó.

Más allá de este duelo, el torneo, que supondrá la gran final del Ladies European Tour, reunirá a un plantel de primer nivel donde destacan la inglesa Mimi Rhodes (tres victorias en 2025), la checa Sára Kousková (dos títulos individuales y dos por equipos) y la canadiense Anna Huang (16 años, dos victorias), junto a campeonas recientes como la mallorquina Nuria Iturrioz (Aramco Houston Championship).

Completan la nómina nacional un sólido bloque con Marta Martín, Luna Sobrón, Blanca Fernández y estrella local Ana Peláez, arropada por la afición malagueña.