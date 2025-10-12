Golf: El inglés Penge gana el Open de España en el mejor día de Rahm

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El golfista inglés Marco Penge se proclamó campeón del Open de España al aguantar la presión y retener el liderato al final de este domingo, otro desenlace emocionante en el Club de Campo Villa de Madrid, donde Jon Rahm terminó como mejor español junto a Ángel Ayora y David Puig, dentro del 'Top 15'.

Penge, que arrolló el sábado para empezar el último día con cuatro golpes de colchón en cabeza, notó la presión de sus compañeros de partido estelar, el también inglés Daniel Brown y el suizo Joel Girrbach. El líder abrió la puerta con dos 'bogeys' de inicio y sin la contundencia del 'putt' de días anteriores.

Pese a una lesión en el hombro y el cuello, Brown recortó distancias hasta forzar el 'playoff' de desempate. El Open de España llegó vivo al último hoyo, como el año pasado entre Ángel Hidalgo y Rahm, y Penge, como el malagueño, no supo rematar la faena ante su compatriota.

Mejor colocado, Brown hizo el 'birdie' (-15) y llevó el torneo a un primer hoyo de desempate, de nuevo en el 18. Pero Penge, como Hidalgo, no dejó escapar la victoria. El 'putt' respondió a tiempo al inglés, similar al que tenía Brown, y conquistó el tercer título de la temporada y de su carrera en el DP World Tour.

El Open y Madrid dieron otra vez emoción hasta el hoyo 72, aunque esta vez, y en el día de la patria, no pudieron disfrutar de un duelo con la 'Armada', demasiado descolgada. Los mejores posicionados eran Ayora y Puig, que empezaron a ocho golpes de la cabeza, y volvieron a ganar al campo con un -2 en el día.

El malagueño, en su primer Open como profesional, estuvo más irregular, mientras que el catalán remontó en los segundos nueve hoyos. Ambos se quedaron en -10, dentro del 'Top 15', como un Rahm que se regaló al menos su vuelta más competitiva.

El tres veces campeón, en busca de superar a Severiano Ballesteros, devolvió algo de cariño a la afición con una tarjeta de 65 golpes. Solo el hoyo 11, como el sábado, se le resistió de nuevo, poniendo fin a una temporada sin victorias individuales, pero campeón de nuevo del LIV Golf y, sobre todo, de la Ryder Cup hace dos semanas, donde silenció al público americano en Nueva York.

En cuanto al resto de españoles, Luis Masaveu (-4), Nacho Elvira (-4) y Sergio García (-3) terminaron en el 'Top 43'. Para el de Borriol, suponía el regreso a Madrid y al Open seis años después, en busca además de afianzar su posición en el Circuito Europeo.