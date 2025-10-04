Golf: España logra la medalla de plata en el Campeonato del Mundo por Equipos Femenino de golf

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

España, con un equipo formado por Paula Martín, Andrea Revuelta y Carolina López-Chacarra, se adjudicó este sábado la medalla de plata en el Campeonato del Mundo por Equipos Femenino de golf, disputado en Singapur. Según informó en nota de prensa la Real Federación Española de Golf (RFEG), las españolas no pudieron alcanzar el oro después de acabar empatadas con los Estados Unidos y verse perjudicadas por el criterio de desempate establecido por el reglamento.

El trío capitaneado por Covadonga Basagoiti en el campo de Tanah Merah CC concluyó con un global de -18, al igual que Estados Unidos y Corea del Sur, lo que forzó la aplicación del criterio de desempate y al ser idénticas las vueltas descartadas este sábado de españolas y estadounidenses, hubo que recurrir a las del viernes, lo que dio el título a las americanas.

España tuvo buenas opciones de conquistar el título sin necesidad del desempate gracias a las actuaciones de Paula Martín, pero un 'bogey' en el 17 le penalizó para acabar con -3, igual que Andrea Revuelta que aumentó las opciones con sendos 'birdies' en el 16 y 17. Carolina López-Chacarra también aportó su 'granito de arena' siendo la única del equipo en ganar al campo en las cuatro jornadas. Con este resultado, España iguala el subcampeonato de hace dos años y se quedó cerca de conseguir su tercer título tras los de 1986 y 1992.