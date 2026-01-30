Golf: Recuperan estatua de Seve Ballesteros

La estatua, que pesa más de 100 kilogramos, es de tamaño natural y muestra al recordado deportista alzando el puño cerrado en gesto de victoria, está valuada en unos 30.000 euros, había sido instalada en 2017 en Pedreña (Cantabria), localidad natal de Ballesteros, y estaba desaparecida desde el 19 de enero.

La obra había sido cortada en tres piezas grandes (por encima de la cintura, tenía la cabeza intacta y el torso y los brazos troceados) y fue encontrada en un trastero de un bloque de edificios de Santander. Durante el operativo de rescate fue detenido un joven de 22 años. (ANSA)