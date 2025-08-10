Golf: Trump felicitó a Forrest por su triunfo en Escocia

Forrest, de 32 años, celebró la conquista de su segundo título profesional en su país y su victoria en el Trump International Golf Links arribó casi exactamente cuatro años después de ganar su primer título del European Tour en St. Andrews.

Trump, quien recientemente pasó cinco días en Escocia jugando al golf y discutiendo acuerdos comerciales y arancelarios con la Unión Europea, fue uno de los primeros en felicitar a Forrest por su victoria a través de una videollamada.

"Lo estuve observando... es un gran jugador. Estoy deseando jugar contra usted. De hecho, jugaré mañana si consigue subirse a un avión. ¡Menudo partido de golf! ¡Tres rondas de golf brillantes! Es un gran honor que hayas ganado, muchas gracias", afirmó Trump a Forrest en la videollamada compartida en la red social X por el European Tour. (ANSA).