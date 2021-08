golfista argentino cabrera, extraditado por juicio por violencia de género

(Agrega declaraciones de la fiscal de la causa)

BUENOS AIRES, 8 jun (Reuters) - El golfista Angel Cabrera, dos veces ganador de los torneos grandes, ingresó el martes a la Argentina luego de ser extraditado desde Brasil para ser juzgado por distintas causas de violencia de género contra exparejas, dijo a Reuters la fiscal que investiga una de las causas.

Cabrera, que se encontraba detenido desde inicios de año en Río de Janeiro, pasará la noche en una celda de la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, y mañana será trasladado a Córdoba, donde aguardará en una cárcel local el desarrollo de la causa judicial.

El argentino, de 51 años, afronta denuncias por lesiones leves, amenazas y hurto ocurridas entre 2016 y 2020, de acuerdo con un comunicado de la policía.

"Está detenido porque el tribunal consideró que estaba evadiendo el juicio. No tenía orden para no irse del país, pero no conservó su domicilio y estaba prófugo porque se fue durante el proceso", señaló la fiscal Laura Battistelli a Reuters.

La fiscal además indicó que el juicio por la causa contra Cabrera que ella lleva adelante comenzará el 1º de julio, mientras que las restantes se encuentran en etapa de investigación.

Conocido como El Pato, Cabrera ganó el Abierto de Estados Unidos en 2007 y el torneo de Maestros de Augusta en 2009. Su última aparición en competencias fue en septiembre de 2020. (Reporte de Ramiro Scandolo Editado por Nicolás Misculin y Walter Bianchi)

