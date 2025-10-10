Golfo de Valencia registra tres terremotos de magnitud 1,9 en una hora y media en la madrugada del viernes

VALÈNCIA, 10 Oct. 2025 (Europa Press) - La zona del golfo de Valencia ha registrado en la madrugada de este viernes tres terremotos —dos de ellos de magnitud 1,9 y el otro de 1,8— a lo largo de una hora y media, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Sismología. El primer seísmo en la zona —todos cercanos a la localidad de Cullera— ha tenido lugar a las 6.14 horas de este viernes, con magnitud 1,9 y 12 kilómetros de profundidad. Las coordenadas han sido 39.1957 de latitud y 0.0690 de longitud. Poco más de media hora después, a las 6.50 horas, se ha producido el segundo terremoto, con 1,8 de magnitud y 3 kilómetros de profundidad, 39.2129 de latitud y 0.0889 de longitud. Por último, casi una hora más tarde, a las 7.48 horas, se ha producido el tercer seísmo en el golfo de Valencia, de nuevo con magnitud 1,9 y en este caso con cero kilómetros de profundidad. La latitud ha sido 39.2155 y la longitud 0.1022. En aguas del Mediterráneo, cercanas a la Comunitat Valenciana, en concreto a la localidad alicantina de Torrevieja, ha tenido lugar otro seísmo a las 4.31 horas, con magnitud 2,4 y 17 kilómetros de profundidad. Las coordenadas han sido 37.9828 de latitud y 0.1177 de longitud.

