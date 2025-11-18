Golpe a la confianza de Bolivia tras caer goleada 3-0 en amistoso en Japón

Bolivia, que aún conserva una chance en el repechaje para clasificarse para el Mundial 2026, fue golpeada en su confianza tras caer goleada por 3-0 en un partido amistoso contra Japón disputado este martes en Tokio.

El delantero del Crystal Palace Daichi Kamada abrió el marcador en el minuto 5 de partido y en el tramo final del encuentro sentenciaron los locales con dos tantos anotados por jugadores que salieron desde el banquillo, Shuto Machino (72) y Keito Nakamura (78).

La goleada pudo haber sido incluso mayor, pero el arquero boliviano Guillermo Viscarra tuvo una destacada actuación y evitó que los asiáticos aumentaran su casillero.

Fernando Nava, por su parte, tuvo la ocasión más clara de gol para los sudamericanos a la media hora de juego, en una de las escasas llegadas de Bolivia al área rival.

Con esta victoria, Japón, uno de los 34 países ya clasificados para la cita mundialista, acaba con buena nota el año y un tercer triunfo consecutivo, un mes después de haber derrotado por primera vez en su historia a Brasil.

Tras acabar en el 7º puesto en las eliminatorias sudamericanas, Bolivia debe buscar su boleto a través de un repechaje internacional que se disputará el próximo mes de marzo.

Alineaciones:

Japón: Tomoki Hayakawa - Shogo Taniguchi, Kou Itakura - Yukinari Sugawara (Ritsu Doan 46), Ayumu Seko, Wataru Endo (cap), Daizen Maeda (Keisuke Goto 82), Daichi Kamada (Joel Chima Fujita 77) - Takefusa Kubo (Shuto Machino 67), Koki Ogawa (Ayase Ueda 67), Takumi Minamino (Keito Nakamura 67). DT: Hajime Moriyasu.

Bolivia: Guillermo Viscarra (cap) - Diego Arroyo, Diego Medina, Marcelo Torrez, Roberto Fernandez - Hector Cuellar, Ervin Vaca (Robson Matheus 46) - Miguel Terceros, Gabriel Villamil (Moisés Villarroel 78), Fernando Nava, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

