Golpe al Coro de los '4 Chorros', una de las células más peligrosas de los DDP en Madrid

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el denominado Coro de los '4 Chorros', una de las células más activas y violentas de la banda latina de los Dominican Don't Play en la Comunidad de Madrid, que arrastra graves agresiones cometidas en los últimos meses en la capital. En rueda de prensa en la sede de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la inspectora responsable de la investigación del Grupo 23 de la Brigada Provincial de Información han detallado el operativo policial por el que han sido detenidas once personas y cuya investigación arrancó en enero de 2024 a raíz de una agresión en una calle dominada por los trinitarios en el distrito de Usera. Los agentes han practicado nueve registros en inmuebles, donde han sido intervenidos un subfusil de asalto y un revólver --ambos de imitación--, elementos balísticos, armas blancas tipo machete y navaja mariposa, multitud de dispositivos electrónicos, ropa, simbología y literatura identificativa de la banda DDP así como el vehículo implicado en los hechos. En su intervención, Martín ha destacado que esta operación supone "un golpe verdaderamente importante" a una de las células más violentas de la mencionada banda en la Comunidad de Madrid y con base en el distrito madrileño de Carabanchel. "Esta operación reafirma el compromiso de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Gobierno de España con la lucha contra las bandas violentas mediante una estrategia de presión policial, inteligencia e intervención quirúrgica sobre los núcleos más peligrosos, que siempre debe venir acompañado también de políticas de prevención con los adolescentes y los jóvenes", ha subrayado. Tras ello, ha señalado que gracias "a la labor incansable de la Policía Nacional, hoy Madrid es una región más segura y la Comunidad de Madrid no es un buen refugio para las bandas violentas". Para el delegado, esta operación demuestra "que el Estado de Derecho actúa con firmeza frente a quienes siembran el miedo y la violencia". "Madrid no es un buen lugar para los delincuentes y los violentos, y lo va a ser cada día peor. Esta operación ha sido el resultado de una intervención de diferentes grupos de la Policía Nacional y se desarrolló entre los días 8 y 9 de julio", ha agregado. REGISTROS Y ONCE DETENIDOS En el marco del operativo, se han llevado a cabo nueve registros simultáneos en distintos inmuebles y se ha procedido a la detención de once personas, diez de las cuales ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial por delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a banda criminal. La inspectora ha detallado que los hechos que dan inicio al operativo tuvieron lugar el 14 de enero de 2024 en Usera, donde se encontraba un joven esperando a una amiga cuando de forma repentina e inesperada un grupo "le abordó, le rodeó y de forma violenta le agredió con machetes". "Sin mediar más palabra, los jóvenes efectuaron un disparo certero que le alcanzó en el tórax, ocasionándole lesiones de extrema gravedad que comprometieron su vida. Cuando la víctima se encontraba indefensa en el suelo y sin ninguna capacidad de defensa, acometieron con machetes contra él en la cabeza y en las extremidades superiores con las que trataba de protegerse", ha explicado la responsable policial. El Grupo 23 de la Brigada Provincial de Información, especializado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los grupos organizados y violentos de carácter juvenil de origen latino que operan en la Comunidad de Madrid, se hizo cargo desde el inicio de la investigación. Dentro del operativo, los investigadores han esclarecido otra agresión ocurrida el pasado mes de diciembre en la calle Alberto Palacios en el que se utilizó un arma, si bien nadie resultó herido. En la operación, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de julio con la detención de once individuos, participó el Grupo Investigador con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones, las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción, el Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Carabanchel, la Unidad de Vías Caninos y el Grupo de Hechos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica. Entre los detenidos se encuentran varios de los principales cargos estructurales del capítulo de los Cuatro Chorros, de los Dominican Don't Play, concretamente el cargo primera del capítulo. La investigación continúa abierta.