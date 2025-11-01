Gonçalo Ramos rescata al PSG ante el Niza y asegura su liderato

El portugués Gonçalo Ramos dio la victoria en los últimos instantes al París Saint-Germain ante el Niza (1-0), este sábado en la apertura de la 11ª jornada de la Ligue 1, con lo que el equipo de la capital se aseguró seguir líder.

El PSG monopolizó el control del balón pero los visitantes resistieron con una defensa férrea donde solo Ramos encontró una fisura, ya en el 90+4, para dar tranquilidad a su equipo justo antes del importante duelo del martes ante el Bayern de Múnich alemán en la cuarta jornada de la Liga de Campeones europea.

Gracias a su triunfo, los parisinos se adelantan provisionalmente con cuatro puntos más que el Mónaco (2º) y cinco más que el Marsella (3º), que este sábado se enfrentan a París FC (12º) y Auxerre (17º), respectivamente.

El Niza, frenado en 17 puntos, queda octavo y sigue fuera de los puestos europeos.

El tanto de cabeza de Ramos al rematar un balón servido por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia cuando el público del Parque de los Príncipes parecía resignado al 0-0 supuso toda una liberación y un premio para un jugador que había empezado el partido como suplente y que festejó a lo grande su duelo número 100 con la camiseta del PSG.

"Todos los partidos son importantes y queremos ganarlos todos. Es muy difícil jugar en la Ligue 1 porque en Champions los rivales juegan mirándote a la cara pero en la Ligue 1 lo hacen menos, se cierran mucho atrás. Es una victoria excelente", declaró Gonçalo Ramos a los periodistas después de la victoria.

Démbelé, suplente y aclamado

El Balón de Oro Ousmane Démbelé fue suplente de inicio y entró en juego durante la segunda mitad, siendo aclamado por el público local pero sin poder ayudar a que su equipo decantara la balanza.

El Niza, que llegó a tener una buena ocasión para haberse adelantado en el minuto 90 pero que se topó con el arquero Lucas Chevalier, se quedó así frustrado en un estadio donde el año pasado había conseguido incluso ganar por 1-3.

La semana en cualquier caso no ha sido sencilla para el PSG, que al sufrimiento de este partido suma el decepcionante empate del miércoles 1-1 en el campo del Lorient, en un partido donde perdió por lesión para "varias semanas" a su jugador Désiré Doué, por una lesión en los isquiotibiales.

Con el partido ante el Niza solventado, Luis Enrique y sus jugadores pueden ya ponerse a pensar al 100% en el gran duelo del martes contra el Bayern de Múnich, un pulso directo entre los dos primeros clasificados del grupo único de la Champions (ambos con un pleno de 9 puntos y diferencia de goles de +10).

dar/fbx/dr/dam