Gonzales, Suwinski y Chandler impulsan a Piratas a una victoria 3-1 sobre Bravos

ATLANTA (AP) — Nick Gonzales y Jack Suwinski conectaron hits impulsadores en la sexta entrada y Bubba Chandler lanzó pelota de una carrera durante cinco 2/3 entradas mientras los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado por la noche 3-1 a los Bravos de Atlanta.

Chandler permitió una carrera con cuatro hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas, mejorando su récord a 4-1 en la temporada.

Los Bravos se adelantaron primero con un sencillo impulsador del dominicano Marcell Ozuna en la segunda entrada. Pittsburgh empató el juego con el séptimo jonrón de la temporada del receptor Henry Davis, un cuadrangular solitario, en la tercera.

Los Piratas tomaron la delantera definitiva en la sexta cuando Gonzales conectó un doble impulsador y Suwinski lo siguió con un sencillo que impulsó una carrera.

El dominicano Dennis Santana trabajó una entrada y consiguió su 16º salvamento.

El abridor de los Bravos, Spencer Strider (7-14), permitió tres carreras con ocho hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1.

