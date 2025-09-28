Gonzales, Suwinski y Chandler impulsan a Piratas a una victoria 3-1 sobre Bravos
- 1 minuto de lectura'
ATLANTA (AP) — Nick Gonzales y Jack Suwinski conectaron hits impulsadores en la sexta entrada y Bubba Chandler lanzó pelota de una carrera durante cinco 2/3 entradas mientras los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado por la noche 3-1 a los Bravos de Atlanta.
Chandler permitió una carrera con cuatro hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas, mejorando su récord a 4-1 en la temporada.
Los Bravos se adelantaron primero con un sencillo impulsador del dominicano Marcell Ozuna en la segunda entrada. Pittsburgh empató el juego con el séptimo jonrón de la temporada del receptor Henry Davis, un cuadrangular solitario, en la tercera.
Los Piratas tomaron la delantera definitiva en la sexta cuando Gonzales conectó un doble impulsador y Suwinski lo siguió con un sencillo que impulsó una carrera.
El dominicano Dennis Santana trabajó una entrada y consiguió su 16º salvamento.
El abridor de los Bravos, Spencer Strider (7-14), permitió tres carreras con ocho hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.
Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Otras noticias de Béisbol
- 1
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
- 2
La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
- 3
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 4
La romántica película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la rompió en el cine y ya se puede ver en streaming