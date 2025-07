González-Bueno afirma que BBVA no logrará ninguna sinergia por la OPA con la condición del Gobierno

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha reducido a "cero" las sinergias que podrá lograr BBVA en el futuro cercano (de tres a cinco años) en su oferta pública de adquisición (OPA) debido al impacto de la condición del Gobierno para autorizar la transacción. "Las sinergias para el futuro próximo, que es de tres a cinco años, son cero", ha subrayado el ejecutivo en una conferencia telemática con analistas con motivo de la publicación de sus cuentas trimestrales de su nuevo plan estratégico. González-Bueno ha recordado que la condición del Gobierno implica que durante un periodo de tres años, extensible a cinco, ambos bancos tendrán que tomar decisiones de forma autónoma y maximizando el valor para los accionistas. "Todo lo que sea una sinergia tiene un coste inicial que renta a lo largo del tiempo. Y puede tener un valor positivo neto, pero en los primeros años es negativo. Así que sería completamente contrario a las reglas que se han establecido", ha determinado el consejero delegado. Preguntado por la venta de TSB y el 'macrodividendo' y cómo se relacionan con la OPA, el director financiero de Sabadell, Sergio Palavecino, ha defendido que el acuerdo genera un valor "destacable" para los accionistas. "Respecto al dividendo, está totalmente en línea con el compromiso de distribuir todo el capital en exceso del 13%. Así que el consejo simplemente está cumpliendo con ese compromiso", ha recalcado. Las sinergias que se podrán lograr, de acuerdo con la postura de BBVA, no se conocerán hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice el folleto de la OPA. El banco tiene previsto abrir el periodo de aceptación en septiembre, por lo que la publicación del folleto será a finales de agosto o principios de septiembre. La postura de BBVA es que la condición del Gobierno implicará un retraso en la consecución de las sinergias, pero en ningún momento estima que serán cero o que acabarán siendo menores a las inicialmente previstas. Cuando lanzó la OPA, BBVA estimó unas sinergias de costes de 850 millones de euros. 100 millones vendrían por menores costes de financiación, 450 millones por tecnología y gestión y 300 millones de euros por ahorro de personal. PLAN ESTRATÉGICO Y REPARTOS De acuerdo con el nuevo plan estratégico, Sabadell tiene previsto repartir 6300 millones de euros entre 2025 y 2027. De esa cifra, 1300 millones serán en 2025, junto con el 'macrodividendo' de 2500 millones por la venta de TSB. De esta forma, el reparto para 2026 y 2027 será una media de 1250 millones de euros. Tanto Palavecino como González-Bueno han defendido que este reparto, que será similar al que se hará pese a no contar con TSB, se logrará de forma orgánica sin ningún tipo de desinversión. A corto plazo, el consejero delegado ha descartado cualquier posible operación corporativa en España entre bancos debido a la falta de apetito entre entidades medianas por fusionarse y porque los tres grandes bancos ya tienen un tamaño considerable. Lo único que tiene pendiente Sabadell es la operación de vender su plataforma de pagos a Nexi, que no se ha podido completar por la OPA lanzada por BBVA. En todo caso, el consejero delegado ha defendido el crecimiento "prudente" de Banco Sabadell y ha puesto en valor las métricas macro de España, con buenas ratios de deuda privada, una tasa de paro en mínimos desde 2008 y con un crecimiento del PBI por encima de la zona euro.

