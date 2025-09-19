González-Bueno asegura que la OPA de BBVA no tiene "ningún interés" para inversores institucionales

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha subrayado que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre el banco catalán no tiene "ningún interés" para los accionistas institucionales. En un acto organizado este viernes por Nueva Economía Fórum, el ejecutivo ha explicado que en las últimas semanas ha estado en sendos eventos con inversores en Londres y Nueva York y ha afirmado que "la respuesta es unánime", ya que "a estos precios no tiene ningún interés".

Recientemente, tanto Banco Sabadell como BBVA han participado en conferencias celebradas por Barclays y Bank of America. Según González-Bueno, a esos encuentros han acudido "decenas" de inversores institucionales, tanto fondos activos como pasivos, especulativos o de más largo plazo.

"A este precio yo creo que no va nadie", ha recalcado durante su intervención este viernes. Además, ha avanzado que entre los clientes particulares que tienen acciones de Banco Sabadell depositadas en el propio banco, hasta ahora han acudido a la OPA un "0,0%".

Por otro lado, el consejero delegado de la entidad catalana también ha expresado sus dudas por la incertidumbre que genera tanto la posibilidad de que se suba el precio como de que BBVA tenga la opción de quedarse con un 30% del banco.

"Es lícito esperar al último momento para subir el precio en una OPA hostil. Lo cuestionable es asegurar que no lo vas a hacer", ha defendido González-Bueno. "Lo que está es creando confusión. Una cosa es que te dejes abierta la opción y otra que te la cierres de forma radical", ha agregado.

Como ejemplo de la incertidumbre, mientras que el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que BBVA no subirá el precio de la oferta, el consejero delegado estima que sí lo hará.

"El 70% de los inversores que hemos visto en Nueva York y Londres creen que sí la va a subir. Puede haber muchos inversores particulares que crean que no. Esa asimetría de información no debe existir", ha dicho el CEO de Sabadell.

En todo caso, Oliu ha argumentando que el valor fundamental de la entidad está un "30% o un 40%" por encima del actual. "No se está dando el valor que corresponde a Banco Sabadell", ha afirmado el presidente.

Tanto el presidente como el consejero delegado de la entidad vallesana han enfatizado que no acudirán a la OPA, algo que tampoco hará el resto del consejo de administración.

"Los precios a los que un accionista vende depende de sus expectativas. Las mías respecto a Sabadell son altísimas. Tan altas que no le van a dar nunca alcance", ha agregado Oliu.