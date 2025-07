González-Bueno (Sabadell) afirma que la OPA "a estos precios es imposible"

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA "a estos precios es imposible". Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa junto al director financiero, Sergio Palavecino, tras presentar el nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad y los resultados del primer semestre, con un beneficio de 975 millones (+23,3%). "Nadie canjea si tiene 10.000 euritos en acciones nuestras para que le den 8500 euritos y encima tener que pagar algún 1000 eurito en la mayoría de los casos" en impuestos, ha dicho. Ha insistido en que con las cifras actuales "es un negocio que no tiene mucho sentido" y que es algo que les dicen tanto los inversores privados, como los institucionales como, textualmente, el sentido común. Preguntado por un posible cambio de las condiciones, ha dicho que en ese caso sería el consejo de administración del banco el que tendría que pronunciarse, ya que es quien tiene la autoridad para emitir una opinión. RETIRAR LA OPA El consejero delegado ha reiterado que sería "perfectamente honorable y perfectamente razonable" que BBVA retirara la OPA al haber habido un cambio sustancial de las circunstancias. Ha explicado que la OPA empezó con una prima positiva del 30% y que ahora está en negativo un 15%, ya que la acción de BBVA es "la que menos se ha apreciado de todas las acciones bancarias españolas", mientras que la del Sabadell lo ha hecho en línea con los bancos cuyo mercado es casi en su totalidad España. Ha añadido que las sinergias "no son las mismas ni se van a producir en el mismo plazo que las previstas", aunque ha dicho que retirar la OPA es una decisión que debe tomar BBVA teniendo en cuenta lo que es mejor para sus accionistas. "O MEJORAR LA OFERTA O DESISTIR" "BBVA solo tiene dos opciones: o mejorar la oferta o desistir. Cuando tienes una prima negativa del 15% sobre la que hay que pagar impuestos sustanciosos, es evidente que es una oferta que no tiene futuro y no es racional. Y como la gente de BBVA es racional, o mejorarán la oferta o desistirán", ha afirmado. Preguntado por la posibilidad de que BBVA se quede entre el 30% y el 50% del accionariado de Banco Sabadell y lance una oferta con un precio equitativo para el resto del capital, González-Bueno ha respondido que es "una discusión que no tiene fundamento". PRECIO EQUITATIVO "Si haces una oferta y no llegas al 50%, intentar decir que era a precio equitativo y la gente no lo ha sabido ver es una contradicción", ha dicho. El consejero delegado ha subrayado que "no hay precedentes" de precio equitativo en acciones sin que haya previamente un número significativo de accionistas que se comprometan antes de la primera oferta pública a irrevocablemente vender sus acciones, en sus palabras. "Nos parece que lo que contempla la legislación es que, en ese caso, se puede hacer en efectivo; pero en efectivo por la totalidad de las acciones. Y hay que ver si tienen capital o no para hacerlo", ha sentenciado. "SINERGIAS CERO" González-Bueno considera que la resolución del Gobierno obliga a una autonomía de gestión que provocaría que los consejeros nombrados por BBVA tendrían la obligación de maximizar los resultados de Banco Sabadell durante los tres años, lo que comportaría "sinergias cero". "Y para hacer eso no se pueden hacer inversiones como, por ejemplo, achatarrar la plataforma que tiene un valor en libros de por encima de los 1000 millones para obtener a lo largo de los años unos resultados favorables", ha añadido.

