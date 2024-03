González Byass, que cuenta con marcas como Tio Pepe, Beronia o Viñas del Vero, entre otras, alcanzó unas ventas netas de 240 millones de euros en su ejercicio fiscal, que va del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, en línea con las registradas en 2022, según informa la bodega española en un comunicado.

En concreto, la firma ha precisado que estos resultados muestran un crecimiento del negocio en España y una ligera caída a nivel internacional, que representa el 71% del total, debido a los mercados asiáticos.

González Byass ha abordado un año marcado por desafíos como las tensiones inflacionistas sufridas en los costes, lo que ha provocado una caída del resultado bruto de explotación (Ebitda) del 11%, hasta alcanzar los 25,1 millones de euros.

No obstante, la compañía ha destacado que registra unos resultados económicos sólidos gracias al fortalecimiento de los pilares que han impulsado su crecimiento en los últimos años.

De esta forma, ha jugado un papel decisivo la diversificación geográfica, América ya representa el 40,5% de la facturación, y de negocios, así como el comportamiento de varias de sus marcas emblemáticas, como los brandies y vinos de Casa Pedro Domecq; su gama de jereces que incluye marcas como Tío Pepe, Croft y Viña AB, y los vinos blancos y cavas de las bodegas Viñas del Vero, Lusco y Vilarnau.

Otra palanca de crecimiento es el enoturismo, gracias a su fuerte compromiso con este pilar decisivo que acerca y muestra la riqueza enológica, gastronómica y cultural de las regiones donde se sitúan las bodegas. Así, destacan las experiencias como 'Veranea en la Bodega', por el que pasaron más de 64.000 personas en la pasada edición.

Apuesta por la sostenibilidad

González Byass ha reiterado su apuesta por la sostenibilidad, donde en el pasado ejercicio con la puesta en marcha del plan 'People + Planet', centrado en el cuidado de las personas y del planeta; y la iniciativa 'Ángel del Viñas', que busca recuperar y conservar viñedos viejos en España.

Además, el grupo ha logrado renovar el certificado 'Sustainable Wineries for Climate Protection' por parte de González Byass Jerez, Beronia Rioja, Vilarnau y Viñas del Vero, cuatro bodegas a las que se ha sumado Beronia Rueda, la quinta en alcanzar este sello sostenible creado por la Federación Española del Vino (FEV).

Por último, el área de la I+D+i, fundamental para desarrollar unos procesos óptimos y eficientes, ha estado marcado por la participación en prestigiosos programas de investigación de ámbito europeo y español. Destacan 'Fuelphoria', que aborda en Viñas del Vero el reto de la captura, compresión y almacenamiento del CO2, así como 'Sherry Up' y 'Emboterez', dirigidos a mejorar y optimizar la vinificación y el embotellado de los vinos.

El grupo bodeguero está presente en las zonas más emblemáticas que representan la diversidad enológica de España. Así, cuenta con Bodegas Beronia (D.O.Ca. Rioja), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Cavas Vilarnau (D.O. Cava), Finca Constancia (V.T. Castilla), Finca Moncloa (V.T. Cádiz), Beronia Verdejo (D.O. Rueda), Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas) y Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero).

En 2016, la compañía apostó por crecer fuera de España con la incorporación de la bodega familiar chilena Viñedos Veramonte y, en 2017, culminó la adquisición de Casa Pedro Domecq (brandies y vinos) cuya principal actividad está en México.

González Byass completa su gama de productos con el vermouth La Copa, el anís Chinchón de la Alcoholera, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y los destilados de alta gama entre los que se encuentran Nomad Outland Whisky y las ginebras The London Nº1 y Mom. También distribuye, de forma exclusiva en el mercado nacional, el champán Deutz y los Single Malt Whisky The Dalmore y Jura, de Whyte & Mackay.