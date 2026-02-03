González de los Patriots hará historia en el Super Bowl como el primer jugador de ascendencia colombiana

Por Angelica Medina

SAN JOSÉ, California, 2 feb (Reuters) - El esquinero de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Christian González, ⁠se convertirá en el primer ⁠jugador de ascendencia colombiana en competir en un Super Bowl cuando su equipo se enfrente a los Seahawks de Seattle el domingo, ⁠haciendo realidad ‌lo ​que él llama un sueño de infancia.

"Siempre lo has imaginado. Lo sueñas cuando eres ​niño, un niño pequeño que juega al fútbol (americano)", dijo González a los periodistas ‌en la noche del lunes, antes del ‌Super Bowl LX.

"Ves todos los ​Super Bowl cada año mientras creces... Creo que es una sensación muy agradable".

El jugador, elegido en la primera ronda del draft de 2023 (puesto 17), se ha convertido en una figura clave para Nueva Inglaterra, destacando su crucial intercepción al mariscal de campo de los Broncos de Denver, Jarrett Stidham, a 2:18 del final del partido por el título de la ⁠AFC, una jugada realizada en condiciones de ventisca que ayudó a asegurar la clasificación de los Patriotas ​al Super Bowl.

González dio crédito al entrenador Mike Vrabel, quien jugó como apoyador en los Patriotas, por transformar la cultura defensiva del equipo desde que asumió el cargo.

"Vrabel ha hecho un trabajo increíble al llegar y preparar a todo el mundo, al conseguir que todos se implicaran", dijo González. "Ha sido muy divertido jugar con ⁠Vrabel y hacerlo por él".

El esquinero, conocido por su actitud relajada fuera del campo —incluido el icónico ​traje blanco con el forro de la bandera colombiana que lució el día del draft—, dijo que su estilo "ha evolucionado y madurado a lo largo de los años".

Expresó su entusiasmo ‍por la posibilidad de jugar en Colombia si la NFL amplía su calendario internacional, diciendo: "Oh, claro, al 100%. Sería genial para mí y, sin duda, para mi familia".

González, que creció en Dallas, admiraba al ala abierta de los Cowboys Dez Bryant y le veía "hacer muchas jugadas".

¿Su ​recuerdo favorito del Super Bowl cuando era niño? Saltarse la retransmisión por televisión para jugar al fútbol americano con sus amigos en las fiestas del Super Bowl.

Ahora, puede vivir la experiencia real. (Reporte de ‍Angélica Medina en Ciudad de México; Editado en Español por Ricardo Figueroa)