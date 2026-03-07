González decide para el Atlético ante la Real en prometedor prefacio de final de Copa

A poco más de un mes de enfrentarse en la final de Copa del Rey, Atlético de Madrid, con un doblete del argentino Nico González, derrotó a la Real Sociedad (3-2) este sábado en un vibrante partido de la 27ª fecha de LaLiga.

Un gol de cada equipo en la primera parte y un tanto de cada equipo en la segunda, ambos casi seguidos, hacían presagiar que ambos equipos se repartirían los puntos, al igual que en el duelo de la primera vuelta, y que dejarían las espadas en alto para la final del 18 de abril en La Cartuja de Sevilla.

Pero Nico González, que ya había marcado tras saltar desde el banco a pase genial de taquito de Antoine Griezmann (67'), llevó el delirio al Metropolitano con un potente remate de cabeza a centro de Matteo Ruggeri (81').

En todo caso, colchoneros y txuriurdines dejaron buenas sensaciones y alentaron las esperanzas de ofrecer un duelo igualado y entretenido en el partido por el título copero.

Comenzaron mandando los hombres de Diego Simeone, que se adelantaron al rematar el delantero noruego Alexander Sorloth un balón prolongado por el uruguayo José María Giménez luego de un largo saque de banda de Giuliano Simeone (5'). Pero la alegría duró poco en el Metropolitano, ya que Carlos Soler envió en el 9' un zurdazo al fondo de la red de Jan Oblak para devolver la igualdad al marcador.

Ya en el segundo tiempo, el primer gol de Nico González obtuvo respuesta un minuto después por medio de la estrella blanquiazul, el internacional español Mikel Oyarzabal (68'), recién entrado desde el banco, antes del doblete del argentino.

Con los tres puntos el Atlético queda tercero a 10 puntos del líder Barcelona, y la Real (8ª) da un paso atrás a sus opciones de ir a Europa vía liga.

La jornada del sábado en LaLiga concluye este sábado con el duelo entre los dos equipos eliminados en semifinales de Copa del Rey, Athletic Club y FC Barcelona en San Mamés.

Los otros dos partidos del día se saldaron con tablas. Osasuna equilibró un 2-0 adverso en casa ante el Mallorca, y el Levante se vio empatado en el tiempo añadido por el Girona (1-1).