Gonzalez Urrutia, "que liberen a todos los detenidos injustamente"

El excandidato también exigió la "libertad para todas las personas detenidas injustamente" en Venezuela y "garantías de no repetición" de las detenciones.

"Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que han experimentado quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar", declaró González Urrutia en el video.

"Por lo tanto, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia", añadió. Sin embargo, el líder opositor —el presidente electo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuya victoria se atribuye a Nicolás Maduro— subraya que "sería un error reducir este suceso a una historia personal", ya que "hay hombres y mujeres que siguen privados de libertad por motivos políticos, sin garantías, sin el debido acceso y, en muchos casos, sin la verdad", señala.

"La verdad está demostrando que estas personas no deben ser detenidas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta", añade González Urrutia en el mensaje.

"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido", enfatiza el líder exiliado. "Al contrario, refuerza una demanda que sigue plenamente vigente", añade, pidiendo la "libertad" de todos los presos políticos "detenidos injustamente". (ANSA).