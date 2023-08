(Actualiza con candidatos reconociendo resultados; cambia redacción)

Por Alexandra Valencia y Julia Symmes Cobb

QUITO, 20 ago (Reuters) - Luisa González y Daniel Noboa dijeron el domingo que definirán la presidencia de Ecuador en el balotaje de octubre, después de que los datos oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) les dieran una ventaja indescontable para el resto de los candidatos.

González, del partido Revolución Ciudadana, sumaba un 33,25% de los votos con el 53,6% de las actas escrutadas, contra un 24,15% de Noboa. Los candidatos Otto Sonnenholzner y Jan Topic aceptaron los resultados y el paso de sus contendientes a la segunda vuelta.

Millones de ecuatorianos votaron en las elecciones presidenciales y legislativas tras una campaña ensombrecida por el derramamiento de sangre, en medio de la esperanza de los votantes de que el ganador saque al país del espiral de violencia y problemas económicos en que se encuentra.

Christian Zurita, quien ocupó el lugar del asesinado Fernando Villavicencio, aparecía tercero en los conteos, por delante de Topic y Sonnenholzner, que eran cuarto y quinto, respectivamente.

"Este Ecuador valiente, este Ecuador con sentimiento de Patria se movilizó, fue, rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó por una mujer y por la Revolución Ciudadana", dijo González ante sus simpatizantes.

Sus partidarios, reunidos en el sur de Quito, dijeron que querían un retorno de los programas sociales del exmandatario Rafael Correa y mejores oportunidades de trabajo.

"Siento como mujer que ella va a luchar por el pueblo", dijo Fany Tarqui, de 52 años, que llevó a sus dos hijas y a su perro al mitin. "Queremos tranquilidad y fuentes de trabajo".

González y Noboa, al igual que el resto de los candidatos, se comprometieron a luchar contra el fuerte aumento de la delincuencia, que el gobierno actual atribuye a las bandas de narcotraficantes, y mejorar la economía en apuros, cuyos problemas han provocado un aumento del desempleo y la migración.

"Hay una alianza importantísima que llevamos conversando en este tiempo, que es la alianza con el pueblo y con esa es la que ganaremos la segunda vuelta", dijo Noboa, del partido Alianza ADN, a periodistas en Guayaquil.

La seguridad ha ocupado un lugar central en la contienda desde el asesinato del periodista anticorrupción y exlegislador Villavicencio, quien fue baleado cuando salía de un acto de campaña en Quito este mes.

"No es una derrota, incluso perder en estas circunstancia nuestras es una victoria", dijo Zurita, quien votó bajo impresionantes medidas de seguridad.

Votantes en Quito y Guayaquil dijeron que la seguridad era su principal demanda para el nuevo presidente.

"Lo primero es la seguridad y después la economía y el empleo. Sin seguridad no hay inversión, no hay empresas, no hay empleo", dijo la empleada pública Patricia Simbaña, quien sufragó en una escuela de Quito, donde Zurita emitió su voto en medio de una avalancha de periodistas y soldados fuertemente armados.

Ataques cibernéticos

Una página en la web habilitada para que algunos ecuatorianos residentes en el exterior emitieran su voto sufrió ataques cibernéticos, dijo la presidenta del CNE, quien destacó que la integridad del proceso no se vio afectada.

Los ataques a la página web para votantes en el extranjero se lanzaron desde India, Bangladés, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

"La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación", aseguró Atamaint. "Aclaramos también y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados".

Más del 82% de los que están obligados a votar lo hicieron, dijo Atamaint. Sufragar es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 65 años.

González ha prometido utilizar 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales para apuntalar la economía si es elegida y traer de vuelta los programas sociales implementados por Correa, quien ha sido condenado por corrupción, durante su década en el poder.

Noboa, hijo del destacado empresario bananero y excandidato Álvaro Noboa, aparentemente ganó apoyo después de un buen desempeño en el único debate televisado de la campaña. Fue legislador hasta que el actual presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas.

El domingo los ecuatorianos también votaron para elegir a los 137 miembros de la Asamblea Nacional y se pronunciarán en un plebiscito para suspender la explotación petrolera en la reserva amazónica del Yasuní y otro sólo en Quito para prohibir la actividad minera en un bosque cerca de la ciudad.

Las autoridades han dicho que cerca de 100.000 policías y militares vigilaron los lugares de votación. (Reporte de Alexandra Valencia. Reporte adicional de Yury García en Quito. Editado por Javier Leira)