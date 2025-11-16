Goodell elogia la serie internacional de la NFL y dice que la liga planea regresar a España

MADRID (AP) — El comisionado de la NFL, Roger Goodell, elogió la serie de partidos internacionales de este año. El domingo manifestó que la liga planea regresar a España y continuará estudiando otros posibles mercados.

Goodell habló antes de que los Commanders de Washington enfrentaran a los Dolphins de Miami en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid en el séptimo —y último— juego internacional de la temporada, la mayor cantidad en un solo año para la NFL que continúa expandiéndose globalmente.

“Volveremos, estamos emocionados. Esta ha sido una gran oportunidad para nosotros”, afirmó Goodell a los medios españoles. “Siempre esperamos hasta que terminan los juegos, pero queremos regresar aquí a Madrid y España. Creo que este es un gran mercado para nosotros”.

Hubo conversaciones sobre la posibilidad de que la liga también intente organizar un juego en Barcelona.

Este año, la NFL también jugó por primera vez en Dublín y Berlín. Comenzó la temporada en Sao Paulo, Brasil, y tuvo tres juegos más en Londres.

“Ha sido espectacular”, le dijo Goodell a NFL Network. “Nunca habíamos jugado siete partidos, Brasil fue un gran comienzo y terminar aquí en Madrid simplemente se siente bien. Esta es una ciudad maravillosa. El estadio es impresionante y los socios en el Real Madrid y la ciudad han sido simplemente increíbles”.

La NFL planea aumentar el número de juegos internacionales hasta el punto en que cada equipo pueda jugar un partido en el extranjero cada año. En septiembre, expresó que la NFL también quiere jugar en Asia. El próximo año, irá a Australia y añadirá un juego en Río de Janeiro.

"Australia va a ser un gran aprendizaje y prueba el próximo año", dijo. "Estamos emocionados por eso. Creo que volveremos a muchos de los mercados en los que hemos estado este año, pero tenemos un par más en los que estamos pensando ahora mismo. Muchas ciudades se han acercado, y eso es algo grandioso para nosotros".

