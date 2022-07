Google anuncia nuevas medidas para acabar con la publicidad intrusiva en Play Store

Google ha anunciado una nueva serie de medidas destinadas a la tienda de aplicaciones 'online' de Android, Play Store, entre las que se encuentran aquellas con las que busca acabar con la publicidad invasiva y mejorar la experiencia durante su uso.

La normativa entrar√° en vigor a partir del 30 de septiembre de este a√Īo y obliga a los desarrolladores de estos servicios implementen otros formatos de anuncios que no desv√≠en la atenci√≥n de los usuarios o interrumpan su actividad.

La compa√Ī√≠a ha detallado en su p√°gina de soporte cu√°les ser√°n los anuncios afectados, que dejar√°n de poder implementarse en las aplicaciones que forman parte de Play Store a partir de dicha fecha.

En primer lugar, ha anunciado que no se permiten anuncios a pantalla completa en diferentes formatos, como puede ser GIF o vídeos, "que se muestran inesperadamente, generalmente cuando el usuario ha elegido hacer otra cosa", tal y como se puede leer en este texto.

Tampoco estar√°n permitidos los anuncios que aparezcan durante el juego al comienzo de un nivel determinado o durante el inicio de un segmento de su contenido.

Por otra parte, los de Mountain View han puntualizado que tampoco será posible integrar anuncios de vídeo a pantalla completa durante la pantalla de bienvenida, esto es, en el momento en que se carga una aplicación.

Finalmente, ha subrayado que no se permitirá publicidad de pantalla completa que no se pueda cerrar pasados 15 segundos. No obstante, ha puntualizado que los anuncios que no interrumpan a los usuarios en sus acciones, como por ejemplo, los que aparecen después de la pantalla de puntuación en un videojuego; pueden persistir más de ese tiempo en pantalla.

Además, el desarrollador ha indicado que estas limitaciones no se aplicarán a los anuncios que los usuarios aceptan de forma explícita. Estos son aquellos que los desarrolladores ofrecen para que los usuarios puedan verlos a cambio de desbloquear una función específica del juego o bien una sección concreta de la aplicación que esté utilizando.

Esta política tampoco se aplicará a la monetización y a la publicidad que no interfiere con el uso normal de la aplicación o el juego, como pueden ser contenidos de vídeo con anuncios integrados o anuncios que no son de pantalla completa.

Eliminar la suplantación de indentidad

Junto con estas medidas, Google ha anunciado cambios relacionados con las aplicaciones de Android que utilizan títulos, descripciones o iconos similares a los de otras 'apps' que algunos desarrolladores integran en la tienda virtual para hacerlas pasar por las originales.

"No debe sugerir que su aplicación está relacionada o autorizada por alquien", ha advertido Google a los desarrolladores a través de este escrito, donde ha compartido capturas de pantalla de ejemplos de suplantación de identidad.

Tampoco estar√°n permitidas las aplicaciones que afirman falsamente ser oficiales de ciertas entidades. "T√≠tulos como 'Justin Bieber Official' no est√°n permitidos sin los permisos o derechos necesarios", ha a√Īadido la compa√Ī√≠a.

Esta normativa entrará en vigor a partir del próximo 31 de agosto, unas limitaciones con las que pretende acabar con servicios que se hacen pasar por otras empresas u organizaciones ilegítimas.

A partir de entonces, los desarrolladores no podr√°n incluir iconos o t√≠tulos que insin√ļen que existe una relaci√≥n con otras entidades, como pueden ser Twitter, YouTube o Google +.

Tambi√©n desde el 31 de agosto no estar√°n permitidas las aplicaciones que contengan afirmaciones relacionadas con la salud y que sean enga√Īosas o que contradigan el consenso m√©dico.

Entre algunas de las infracciones comunes se encuentran aquellos servicios que defienden tratamientos nocivos para la salud o que incluyan información falsa sobre las vacunas.

El √ļltimo d√≠a de agosto Google tambi√©n prohibir√° las aplicaciones que utilicen los servicios de redes VPN de Android para rastrear datos de usuarios o redirigir el tr√°fico de usuarios para ganar dinero a trav√©s de anuncios.

Por otra parte, ha advertido a los desarrolladores que incluyen suscripciones en sus 'apps' que, a partir del 30 de septiembre de 2022, deberán asegurarse de que estas indiquen claramente cómo un usuario puede administrar o cancelar su suscripción.

Estos también estarán en la obligación de incluir el acceso a un apartado que les permita cancelar sus sucripción fácilmente en la propia aplicación.

M√°s adelante, a partir del 1 de noviembre de este a√Īo, los desarrolladores deber√°n limitar el contenido publicitario introducido en aplicaciones destinadas a ni√Īos, con el fin de proteger su seguridad.

Concretamente, Google ha indicado que solo se podrán utilizar kits de desarrollo de 'software' (SDK) de anuncios que tengan un cumplimiento autocertificado de las políticas de Google Play.