Google confirma que ha trabajado en otro plegable que no lanzó porque no era "lo suficientemente bueno"

La vicepresidenta y diseñadora de Producto de 'hardware' de Google, Ivy Ross, ha confirmado que la empresa trabajó en un teléfono plegable distinto del Pixel Fold, que finalmente decidió no lanzar porque no era "lo suficientemente bueno".

A principios de este mes y tan solo unos días antes de la celebración de su evento anual de desarrolladores, la compañía confirmó su primer terminal plegable, cuyas características ya sí compartió en este encuentro, celebrado el 10 de mayo.

Este plegable funciona con el procesador Tensor G2, incorpora el chip de seguridad Titan M2 y presenta una pantalla OLED que alcanza las 7,6 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, cuando está desplegado. Cerrado, son 5,8 pulgadas y también ofrece esta frecuencia de actualización.

Recientemente, la diseñadora de Producto de 'hardware', Ivy Ross, ha compartido que la compañía tecnológica ha trabajado en otro dispositivo plegable, aparte del ya presentado.

Lo ha hecho en una reciente intervención del equipo de responsables del diseño de los productos de Google, en la que también han participado los diseñadores Isabelle Olsson y Claude Zellweger, y que se ha centrado en el origen de los diseños de los terminales Pixel 7a, Pixel tablet y Pixel Fold, todos ellos anunciados en Google I/O 2024.

"Estoy muy orgullosa del equipo, porque habíamos creado otro modelo plegable y tuvimos la disciplina de contenernos y decir 'no, todavía no es lo suficientemente bueno', y esperar hasta sentir que podíamos hacer algo lo suficientemente bueno o mejor de lo que ya existía", ha comentado Ross en el último episodio del pódcast Made By Google.

Ross ha confirmado así los rumores que apuntaban a que Google ha trabajado en más de un teléfono plegable en los últimos años, tal y como recuerda 9to5Google, que puntualiza que el primero era conocido como 'Pipit' internamente y el segundo, 'Passsport'. El que finalmente ha llegado a presentarse se desarrolló con el nombre interno 'Felix'.

No obstante, conviene recordar que en noviembre de 2021 se supo que Google había cancelado la producción de un 'smartphone' plegable, que hasta entonces se había conocido a través de filtraciones.

Europa Press