Google confirma su primer plegable, Pixel Fold

Google ha confirmado su primer dispositivo plegable, Pixel Fold, unos días antes de que se celebre su evento anual de desarrolladores, en el que está previsto que comparta sus características, junto a las novedades de 'software' y de sus servicios.

Aprovechando el Día de Star Wars, que se celebra cada 4 mayo por motivo por la similitud fonética en inglés de esta fecha, 'May the 4th be with you', con la frase 'May the Force be with you' (que la fuerza te acompañe, en español), Google ha confirmado uno de sus dispositivos más esperados: su primer plegable, bajo el lema 'May The Fold Be With You', un juego de palabras con la popular frase de la saga galáctica.

Este recibe el nombre de Pixel Fold, y a juzgar por el vídeo adelanto que la compañía tecnológica ha compartido en Twitter, sigue el diseño visto en la serie de 'smartphones' Pixel 7, aunque en los colores negro y beis.

Cerrado, Pixel Fold mantiene la cámara principal en la parte trasera en un módulo alargado metálico, mientras que en el frontal una pantalla ocupa todo el espacio. Desplegado, la pantalla alcanza el tamaño y el formato de una tableta, aunque su bisagra admite distintas posiciones.

Google ha indicado la fecha 10 de mayo, día en que celebrará la conferencia inaugural de su evento anual de desarrolladores Google I/O 2023. Además de compartir las características de este dispositivo, se espera que anuncie la nueva versión de Android y otras novedades de sus servicios, incluidos sus avances en inteligencia artificial.

Europa Press