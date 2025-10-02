Google dice que hay “hackers” extorsionando a ejecutivos mediante correos electrónicos
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 2 oct (Reuters) - Google, de Alphabet, dijo que "hackers" están enviando correos electrónicos de extorsión a un número no especificado de ejecutivos, alegando haber robado datos sensibles de sus aplicaciones empresariales Oracle.
En un comunicado, Google dijo que un grupo que afirma estar afiliado a la banda de "ransomware" —o secuestro de datos— cl0p estaba enviando correos electrónicos a "ejecutivos de numerosas organizaciones que afirman haber robado datos sensibles de su Oracle E-Business Suite".
Google advirtió que "actualmente no tiene pruebas suficientes para evaluar definitivamente la veracidad de estas afirmaciones".
Los mensajes en busca de comentarios de cl0p y Oracle no fueron devueltos inmediatamente. Google describió la campaña de correo electrónico como "de gran volumen", pero se negó a compartir más detalles. (Información de Raphael Satter en Washington; edición de Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
