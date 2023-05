Google Docs lanza la nueva función 'chips variables', con la que facilita la edición de documentos con datos repetitivos

Google ha comenzado a implementar la nueva función 'chips variables' en Docs, con la que permite insertar marcadores de posición en datos concretos de un documento, como un nombre o una dirección, para poder editarlos a la vez en todo el documento con solo cambiar la información en un dato.

Google Workspace continúa ofreciendo nuevas herramientas para simplificar los flujos de trabajo en sus servicios, en este caso, en Docs, para facilitar la creación de documentos que incluyan datos repetitivos como es el caso de, por ejemplo, facturas, contratos o comunicados.

De cara a reducir el trabajo de los usuarios, Google ha lanzado 'chips variables'. Se trata de una función que permite insertar marcadores de posición en el documento para datos concretos, como nombres, direcciones, números de teléfono o referencias del estilo.

Así, tal y como ha explicado la compañía a través de un comunicado en la web de Google Workspace, la función posibilita editar estos marcadores en todo el documento al mismo tiempo, modificando el dato solo una vez y en un único lugar.

Esta función puede ser útil para casos en los que haya que modificar un dato que se repite a lo largo de todo el documento, por ejemplo un número de expediente o un nombre, y poder hacerlo de forma rápida y sencilla con tan solo un cambio.

De esta forma, se evita que queden datos incoherentes en el documento y que el usuario lleve a cabo el trabajo pesado de editar todos los datos uno a uno.

Igualmente, esta herramienta también es útil para ayudar a los usuarios a crear plantillas, ya que posibilita utilizar el propio documento como plantilla, permitiendo mantener el texto fijo que no cambia y editar datos concretos rápidamente.

Según ha detallado Google, la función se está lanzando gradualmente y estará disponible únicamente para clientes de Google Workspace Business Standard o Plus y organizaciones sin ánimo de lucro. No obstante, los usuarios deberán tener en cuenta que esta herramienta no estará al alcance de las cuentas personales de Google.

Europa Press