Google implica a los desarrolladores en las pruebas de compatibilidad del ecosistema Android

Google ha presentado una novedad con la que busca combatir la fragmentación en el ecosistema de teléfonos móviles Android y garantizar que todos las aplicaciones tienen un funcionamiento consistente sin importar la marca del dispositivo.

El conjunto de pruebas de compatibilidad (CTS, por sus siglas en ingl√©s) es una herramienta que la compa√Ī√≠a tecnol√≥gica ha puesto a disposici√≥n de los fabricantes para que comprueben las incompatibilidades que puedan surgir en los dispositivos Android durante su desarrollo.

Esta herramienta cuenta ahora con un nuevo módulo, CTS-D, dirigido a los desarrolladores de aplicaciones, que ofrece también un amplio conjunto de pruebas para que comprueben la compatibilidad de sus desarrollos en distintos dispositivos.

Con CTS-D, Google pretende "ayudar a los fabricantes de dispositivos y desarrolladores de aplicaciones a identificar y compartir problemas de manera m√°s efectiva", como recoge en un comunicado.

El problema de la compatibilidad dentro del ecosistema Android no es nuevo. Los desarrolladores de Urbandroid, responsables de la aplicaci√≥n Sleep as Android, han creado una lista con fabricantes y aplicaciones en la que recogen el funcionamiento de las √ļltimas en los distintos dispositivos m√≥viles, que recogen bajo el nombre de 'Don't Kill my App', y que han acompa√Īado de un nuevo test de comportamiento de aplicaciones, como informan en Android Police.