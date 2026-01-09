Google incorpora la inteligencia artificial al correo electrónico

Estas funciones se están implementando actualmente en Estados Unidos, en inglés, y estarán disponibles en otros mercados en los próximos meses. Según la compañía, todo se mantendrá privado, sin compartir datos con el exterior. El análisis de correo electrónico estará protegido, manteniendo la privacidad de las conversaciones. Gmail, lanzado en 2004, ha alcanzado los 3 mil millones de usuarios.

Entre las nuevas funciones se encuentra una función ya presente en las búsquedas en línea: resumen de IA. Esta función analiza y resume toda la conversación, condensando los puntos clave en un resumen, evitando así que los usuarios tengan que desplazarse por docenas de mensajes. "Ayúdame a escribir", por otro lado, ofrece asistencia para redactar correos electrónicos a partir de una sola entrada. También existen las "respuestas sugeridas", con mayor personalización.

"Muchas de estas mejoras son posibles gracias a Gemini 3", explica Google Cloud en un comunicado, y se extenderán a todos los usuarios de Gmail, incluso a aquellos sin plan de pago.

Dos nuevas funciones adicionales están reservadas para los suscriptores de Google AI Ultra y Pro: la búsqueda y la corrección con IA.

Con la primera, puedes usar lenguaje natural para hacer preguntas en la barra de búsqueda de Gmail y recibir respuestas contextuales del chatbot. "La corrección", afirma Google, "ayuda a los usuarios a perfeccionar su escritura con mejoras avanzadas en gramática, selección de palabras, concisión, voz y estructura de oraciones".

Y la nueva vista "Bandeja de entrada con IA" se está implementando de forma experimental para algunos usuarios y estará disponible a finales de este año. Según Google, ayuda a priorizar al identificar a tus interlocutores más importantes en función de indicadores como a quién envías mensajes con frecuencia, quién está en tu lista de contactos y las relaciones que se infieren del contenido de tus mensajes. (ANSA).