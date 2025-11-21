Google intenta evitar la disolución de su negocio publicitario tras el juicio antimonopolio en EE. UU.

Por Jody Godoy

21 nov (Reuters) - Google, de Alphabet, presentará el viernes ante un tribunal estadounidense su última alegación para evitar la ruptura de su negocio de tecnología publicitaria, a medida que el caso antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos se acerca a su fin.

Hasta ahora, Google ha salido prácticamente indemne de una ofensiva legal del Gobierno contra el dominio de las grandes tecnológicas, una ofensiva que comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Sin embargo, eso podría cambiar, dependiendo de lo que decida la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Leonie Brinkema en Alexandria, Virginia.

Brinkema dictaminó en abril que Google tiene dos monopolios ilegales de tecnología publicitaria, y ahora está considerando qué debe hacer la compañía para restablecer la competencia. El Departamento de Justicia y una coalición de estados han pedido al juez que obligue a Google a vender su bolsa de anuncios, AdX, donde los editores en línea pagan a Google una comisión del 20% por vender anuncios en subastas que se producen instantáneamente cuando los usuarios cargan los sitios web.

En un juicio de 11 días que comenzó en septiembre, los abogados del Gobierno intentaron convencer a Brinkema de que nada que no fuera una venta forzosa impediría a Google desarrollar nuevas tácticas para obstaculizar la competencia.

Google trató de demostrar que una ruptura sería técnicamente difícil, lo que daría lugar a una transición larga y dolorosa que perjudicaría a los clientes.

Los alegatos finales del viernes marcan el final de las audiencias probatorias en la larga batalla de Google con el Departamento de Justicia por su dominio de la publicidad y las búsquedas en línea.

A continuación, la lucha pasará a los tribunales de apelación, un proceso que podría durar años.

Google ha dicho que recurrirá la sentencia de Brinkema sobre el monopolio. La empresa también tiene previsto impugnar una sentencia dictada por un juez en Washington, según la cual mantiene monopolios ilegales en las búsquedas en línea y la publicidad relacionada con ellas. En ese caso, Google evitó la venta forzosa de su navegador Chrome, pero se le ordenó compartir datos con sus competidores. Estados Unidos aún tiene pendientes casos antimonopolio contra Meta Platforms, Amazon y Apple.

(Información de Jody Godoy en Washington; edición de Matthew Lewis; edición en español de Paula Villalba)