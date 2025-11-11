Google invertirá US$6.400 millones en infraestructura de nube en Alemania

BERLÍN, 11 nov (Reuters) - Google, de Alphabet, invertirá 5.500 millones de euros (US$6.410 millones) en Alemania en los próximos años, en un esfuerzo por ampliar su infraestructura y la capacidad de sus centros de datos en la mayor economía de Europa, informaron el martes responsables de la empresa y del Gobierno.

El plan incluye un nuevo centro de datos en Dietzenbach, cerca de Fráncfort, así como la ampliación del emplazamiento de la empresa estadounidense en la ciudad de Hanau, también en el estado de Hesse, en el centro de Alemania, dijeron Google y funcionarios estatales en una conferencia de prensa en Berlín.

Marianne Janik, vicepresidenta de Google Cloud para el norte de Europa, dijo a Reuters que la inversión implicará a 100 personas trabajando en Dietzenbach y Hanau.

Philipp Justus, responsable de Google en Alemania, dijo que es probable que el plan asegure un total de 9.000 puestos de trabajo indirectos en la región.

"El efecto multiplicador económico de esta inversión será considerable", añadió.

El ministro de Economía, Lars Klingbeil, afirmó que el plan de inversión de Google es una "señal verdaderamente importante para Alemania como lugar de negocios".

Klingbeil mencionó la creación por parte de su gobierno de un enorme fondo extrapresupuestario de infraestructuras para impulsar Alemania como localización empresarial, pero dijo que no habría subvenciones estatales para la inversión de Google.

"Los fondos están disponibles desde hace unas semanas y estamos viendo un interés y una demanda considerables. Nuestro objetivo claro es modernizar nuestro país y hacer avanzar su economía", afirmó.

(US$1 = 0,8575 euros)

(Reporte de Christian Kraemer, Klaus Lauer y René Wagner; escrito por Friederike Heine; editado en español por Carlos Serrano)