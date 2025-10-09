Google lanza la plataforma Gemini Enterprise AI para clientes empresariales

9 oct (Reuters) - Google, de Alphabet, lanzó el jueves una nueva plataforma de inteligencia artificial para empresas llamada Gemini Enterprise, con la que el gigante tecnológico intensifica sus esfuerzos por captar más clientes corporativos con sus herramientas de inteligencia artificial.

Gemini Enterprise se basará en los modelos de inteligencia artificial más avanzados de la compañía y funcionará como una plataforma de conversación en la que los empleados podrán chatear con los datos, documentos y aplicaciones de sus empresas, según Google.

Algunas empresas tecnológicas, como Microsoft, OpenAI, desarrollador de ChatGPT, y la empresa emergente de IA Anthropic, se han centrado en productos para que las empresas rentabilicen sus esfuerzos en IA.

La oferta de Gemini Enterprise será similar a la de sus rivales, ya que proporcionará un conjunto de agentes de IA de Google preconstruidos para ayudar en tareas como la investigación en profundidad y el análisis de datos. También proporcionará a las empresas herramientas para crear y desplegar sus propios agentes de IA personalizados, según la empresa.

El gigante tecnológico ha contratado nuevos clientes para la plataforma, entre ellos el minorista de ropa Gap, la empresa de software de diseño Figma y el prestamista Klarna.

La nueva plataforma se basa en la oferta existente de la empresa para clientes empresariales, Google Workspace, que ya ofrece a las empresas una serie de funciones de inteligencia artificial desarrolladas por Gemini. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)