Google Maps: la función secreta del modo "a pie" que te indica hacia dónde ir sin tener que dar vueltas con el móvil

Desconecta: Google Maps: la función secreta del modo "a pie" que te indica hacia dónde ir sin tener

Google Maps: la función secreta del modo "a pie" que te indica hacia dónde ir sin tener que dar vuel
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Iniciar una ruta a pie con Google Maps puede ser un desafío cuando la aplicación tarda en actualizar la ubicación exacta. El clásico "punto azul" que indica la posición suele tardar en cargar, obligando a muchos usuarios a caminar unos metros para comprobar si avanzan en la dirección correcta. Esto provoca pérdidas de tiempo, confusiones y, a menudo, la necesidad de retroceder. Sin embargo, Google Maps esconde una herramienta que permite saber al instante hacia dónde caminar sin necesidad de dar pasos innecesarios.

Según el TikTok de la creadora de contenido @joaquinasola5, existe una función poco conocida que permite que la aplicación muestre la orientación exacta en tiempo real. Gracias a esta opción, los usuarios pueden ubicar de inmediato el sentido correcto de su ruta, evitando así errores comunes en desplazamientos a pie.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN: PASO A PASO

El procedimiento es muy sencillo. Primero, se introduce la dirección deseada en Google Maps y se selecciona la opción "ir caminando". Después, se pulsa "iniciar el viaje" y, a continuación, hay que presionar un icono específico ubicado en el lateral derecho de la pantalla, justo encima del de la brújula. Este botón está representado por una chincheta con la silueta de escanear.

Una vez activada la función, solo hace falta levantar el móvil y apuntar hacia el entorno para que la aplicación muestre una flecha en realidad aumentada, indicando la dirección exacta que se debe seguir. Según comenta la creadora, este método evita la necesidad de caminar "a prueba y error" y ahorra tiempo en trayectos urbanos, sobre todo en zonas desconocidas. Además, @joaquinasola5 señala que este consejo le fue enseñado por su amiga Dalia, destacando que "es un excelente tip" que facilita los desplazamientos a pie.

