Google Meet admite videollamadas en 1080p para suscriptores premium

Google Meet ya permite realizar videollamadas en calidad 1080p para suscriptores de pago de la aplicación, gracias a una actualización que estará próximamente disponible para usuarios de cuentas premium, esto es, Workspace y Google One, entre otros.

La compañía ha comentado que esta resolución estará disponible en la versión web de este servicio siempre que el equipo disponga de una cámara que admitta dicha resolución, así como suficiente potencia como para poder emplearla en reuniones con dos participantes.

Google sugiere en la interfaz principal y al comienzo de la videollamada la nueva característica de Google Meet, que permite emitir imagen en 1080p, donde se indica que es posible cambiar la configuración de imagen, puesto que esta funcionalidad está desactivada de manera predeterminada.

Asimismo, ha indicado que para poder establecer esta configuración se requiere ancho de banda adicional, de modo que el propio Google Meet ajustará automáticamente la resolución si este es limitado.

Esta característica estará disponible de forma gradual para clientes de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Enterprise Essentials y Frontline.

Esta caractarrística no está disponible, en cambio, para usuarios con cuentas personales de Google, Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard y G Suite, entre otros.

Europa Press