Google México enfrenta una posible fuerte multa mientras se acerca el fallo antimonopolio

El regulador mexicano acusa a Google de prácticas monopólicas en publicidad digital

La posible sanción podría ser la mayor jamás impuesta por el organismo antimonopolio mexicano

Los desafíos legales de Google reflejan los de Estados Unidos

Por Cassandra Garrison

CIUDAD DE MÉXICO, 10 jun (Reuters) - El organismo antimonopolio de México se pronunciará la próxima semana sobre si Google creó un monopolio ilegal de publicidad digital en el país, una decisión que podría llevar a una cuantiosa multa al gigante tecnológico con el 8% de sus ingresos anuales en el país, según muestran documentos públicos.

Aunque Google no ha dado a conocer los resultados detallados de sus ingresos por país, la posible sanción podría ser una de las mayores impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México. La Cofece y Google declinaron hacer comentarios.

El organismo de control espera tomar una decisión antes del 17 de junio, según su propio calendario publicado. De acuerdo a la legislación mexicana, el 8% de los ingresos anuales es la multa máxima por prácticas monopólicas.

La Cofece acusa a la empresa de establecer un monopolio efectivo en el mercado mexicano de publicidad digital.

La investigación comenzó en 2020 y emitió un emplazamiento en 2023, dando inicio a la fase de juicio del procedimiento. Google tuvo entonces la oportunidad de presentar pruebas contra las acusaciones. La empresa, no obstante, puede solicitar un amparo directo en contra de la resolución antimonopolios hasta que un tribunal especializado decida si debe ratificarla o no. El organismo regulador, además, solicitó información financiera de Google al SAT, según se desprende de una cronología de actualizaciones en el expediente del caso. Aunque la matriz de Google, Alphabet, no incluye cifras específicas de ingresos para México en sus informes de resultados, el gigante tecnológico estadounidense es la empresa más grande investigada por el regulador antimonopolios de la nación latinoamericana. De acuerdo con los resultados anuales de 2024, los ingresos de la compañía para su región de "otras Américas", que incluye a América Latina, fueron de alrededor de US$20.400 millones. En 2022, la Cofece multó a un grupo de distribuidores de gas licuado de petróleo con 2400 millones de pesos mexicanos (US$126,03 millones) por fijación de precios. La base de datos de la Cofece muestra que el 20 de mayo se llevó a cabo una audiencia oral con Google sobre el caso, considerado uno de los pasos finales en estos casos. En 2020, en respuesta a las investigaciones anticompetitivas contra Google, Lina Ornelas, directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google México, dijo en un evento de la empresa que "ser grande no es malo, lo que importa es que no saques a ningún competidor con tus productos siendo que los tuyos pueden ser muy eficientes y por eso tienes más usuarios". Por separado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha enfrentado a Google al presentar una demanda contra la compañía por su decisión de cambiar el nombre del Golfo de México por el de "Golfo de América" para los usuarios estadounidenses de Google Maps, después de que el mandatario de ese país, Donald Trump, rebautizara la gran masa de agua. La demanda argumenta que Google no tiene "autoridad" para cambiarle el nombre. Legisladores del partido gobernante Morena han llamado desde el año pasado a la Cofece a resolver el caso de Google. Si la Cofece falla en contra de Google, la medida reflejaría los problemas legales del titán tecnológico en Estados Unidos, donde un juez de distrito dictaminó el año pasado que tiene un monopolio ilegal en las búsquedas en línea y la publicidad relacionada. El Departamento de Justicia estadounidense y una coalición de estados quieren que Google comparta datos de búsqueda y deje de pagar miles de millones de dólares a Apple y a otros fabricantes de teléfonos inteligentes para ser el motor de búsqueda predeterminado en los nuevos dispositivos. A las autoridades antimonopolio les preocupa la ventaja que supone para Google su monopolio en las búsquedas. En otro caso, un juez federal dijo que Google dominaba ilegalmente dos mercados de tecnología de publicidad en línea, y el Departamento de Justicia consideró que Google debería vender al menos su Google Ad Manager, que incluye el servidor de anuncios de editores de la compañía y su intercambio de anuncios. (Reporte de Cassandra Garrison en Ciudad de México; reporte adicional de David Shepardson en Washington; editado por Lizbeth Díaz y Natalia Ramos)