Google obtiene aprobación antimonopolio de la UE para adquisición de Wiz por US$32.000 millones

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) - Google, de Alphabet, obtuvo el martes la aprobación incondicional de las autoridades antimonopolio de la UE para adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz por US$32.000 millones, su mayor operación hasta la fecha, después de que los reguladores dijeron que no plantea problemas de competencia.

El acuerdo, anunciado en marzo, reforzaría la presencia de Google en el sector de la ciberseguridad y la computación en la nube, donde compite con rivales más grandes como Amazon.com y Microsoft.

"Google se sitúa por detrás de Amazon y Microsoft en términos de cuota de mercado en infraestructura en la nube, y nuestra evaluación confirmó que los clientes seguirán teniendo alternativas creíbles y la posibilidad de cambiar de proveedor", afirmó en un comunicado la responsable de competencia de la UE, Teresa Ribera.

La Comisión Europea, que actúa como autoridad de competencia de la UE, dijo que los datos adquiridos por Google a través del acuerdo no son comercialmente sensibles y también pueden ser evaluados por otras empresas de software de seguridad.

En los últimos años, los acuerdos tecnológicos han suscitado un mayor escrutinio regulatorio debido a la preocupación de que puedan aumentar el poder de mercado de las grandes empresas y excluir a los rivales más pequeños. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)