Google pide a juez de EEUU que aplace la orden que le obliga a compartir datos mientras apela

16 ene (Reuters) - Google, propiedad de Alphabet, pidió el viernes a un juez que posponga la obligación de la empresa de compartir datos con sus rivales mientras impugna una sentencia que señala que ostenta un monopolio ilegal en las búsquedas en línea, según documentos judiciales. El juez del distrito de Washington Amit Mehta dictaminó en 2024 que la empresa utilizaba tácticas ilegales para mantener su dominio en las búsquedas en línea. Google informó el viernes en documentos judiciales que instará a un tribunal federal de apelaciones a que anule esa sentencia.

Mehta fue demasiado lejos en su intento de nivelar la situación al ordenar que compartiera sus datos con competidores, incluidas empresas de inteligencia artificial generativa como OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, dijo Google.

Google dijo que si acata la orden, se arriesga a revelar secretos comerciales sin posibilidad de recuperarlos si gana la apelación, y pidió a Mehta que suspendiera esa parte de su sentencia.

Google no solicitó aplazar otros requisitos, como la limitación a un año de los contratos que le permiten precargar aplicaciones, incluido su chatbot Gemini AI.

"Aunque Google cree que estas medidas son injustificadas y nunca deberían haberse impuesto, está dispuesta a hacer todo lo que no sea entregar sus datos o proporcionar resultados y anuncios sindicados mientras esté pendiente su apelación", dijo la empresa.

A pesar de haber sido declarado culpable de múltiples monopolios ilegales, Google ha salido prácticamente indemne de su larga batalla contra las autoridades antimonopolio estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la coalición de estados que presentaron el caso tienen hasta el 3 de febrero para decidir si recurren la sentencia de Mehta que rechaza medidas más contundentes. Las autoridades antimonopolio pretendían que Google vendiera su navegador Chrome y pusiera fin a los pagos de miles de millones de dólares a Apple y otras empresas que aceptan preseleccionar Google como motor de búsqueda predeterminado en los nuevos dispositivos. (Reporte de Jody Godoy en New York, editado en español por Javier Leira)