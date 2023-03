Google Play avisa de las aplicaciones que se bloquean o fallan mucho antes de descargarlas en el 'smartphone'

Google Play incluye una notificación que avisa de las 'apps' que se bloquean con facilidad o fallan mucho en el 'smartphone', antes de que el usuario las instale, un dato que aporta en base a datos procedentes de los dispositivos Android.

El gigante tecnol√≥gico ya comenz√≥ a implementar medidas el pasado mes de noviembre de 2022 para ocultar las aplicaciones que hab√≠an quedado desactualizadas en Google Play y notificar de la existencia de una actualizaci√≥n para 'apps' que fallan. As√≠, pretend√≠a proteger a los usuarios de los programas que carecen de las √ļltimas protecciones en materia de privacidad y seguridad.

Ahora, tal y como ha se√Īalado el analista Mishaal Rahman y han compartido algunos usuarios en portales como reddit, se han empezado a mostrar notificaciones en distintas 'apps' de Google Play que avisan de que esa aplicaci√≥n "puede dejar de funcionar" en el dispositivo. Este aviso se muestra en color rojo debajo del bot√≥n de instalar.

La medida fue anunciada como una nueva funci√≥n de Google Play en el mes de noviembre de 2022, tal y como explic√≥ la compa√Ī√≠a en su blog de desarrolladores. La funci√≥n se llama 'Barra de calidad por modelo de tel√©fono' y examina la calidad t√©cnica de la 'app', que puede variar entre dispositivos.

Una aplicaci√≥n puede ser estable y funcionar de forma fluida en un modelo de tel√©fono, pero no funcionar igual de bien en otro, dependiendo de sus caracter√≠sticas. Seg√ļn detalla Google Play, en base a ello, ha introducido un nuevo umbral de "mal comportamiento" de las 'apps' que se eval√ļa seg√ļn el modelo de tel√©fono.

Concretamente, este umbral se establece en un máximo de 8 por ciento por modelo de teléfono. Por tanto, para que Google Play mantenga la visibilidad de la 'app' y no muestre el aviso de funcionamiento incorrecto a los usuarios, la tasa de fallos y de ANR (aplicación no responde) percibida por el usuario, no debe superar el 8 por ciento.

De hecho, seg√ļn detalla, las notificaciones de advertencia en la ficha de Play Store para "indicar a los usuarios que es posible que su aplicaci√≥n no funcione correctamente" se comenzaron a aplicar desde el 30 de noviembre de 2022. No obstante, a pesar de incluir este mensaje de advertencia, la aplicaci√≥n puede ser descargada por el usuario si as√≠ lo desea.

Europa Press