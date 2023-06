Google prepara un nuevo modo en Meet para seguir las videollamadas sobre la marcha y evitar distracciones

Google trabaja en una novedad para Meet diseñada para aquellos usuarios que realizan videollamadas sobre la marcha, que desactivará el 'streaming' de vídeo para evitar distracciones y accidentes.

El análisis de la versión más reciente de Meet en Google Play ha desvelado los trabajos de un nuevo modo 'on the go', es decir, sobre la marcha, que habilita una forma adicional de seguir una videollamada pero sin el 'streaming' de vídeo.

Se trata de un modo viaje, que se activa de forma manual o de manera automática si el 'smartphone' detecta movimiento, como explican en 9to5Google. En él cambia la interfaz, ya que desaparece el vídeo, dejando solo el audio y opciones como silenciar o levantar la mano, que aparecen en botones de mayor tamaño.

Para regresar al modo estándar de la videollamada, en el que se pueden ver las caras de los compañeros, de nuevo existe la forma manual para cambiar el modo de la videollamada.

Europa Press