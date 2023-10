Google ha presentado su nueva gama de ordenadores Chromebook Plus fabricados por Acer, Asus y HP, que llegarán a España el próximo 9 de octubre por 449 euros, integrando todas las capacidades de Inteligencia Artificial (IA) de la compañía con mejoras para optimizar el rendimiento de 'hardware' y 'software', además de nuevas funciones de personalización en ChromeOS.

El gigante tecnológico ha trasladado su objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia de ordenadores portátiles 'end to end' mejorada, con nuevas funciones y mejores prestaciones, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en hacer de los portátiles un dispositivo "más accesible" y con un rendimiento aumentado. Todo ello con la implementación de la IA de Google.

En este sentido, Google ha presentado su nueva familia de Chromebook Plus, de la mano de los fabricantes Acer, Asus y HP en España, que basan en una nueva plataforma con IA integrada que, según la compañía, es capaz de satisfacer todas las necesidades de los usuarios "de una manera que solo Google puede hacer".

A nivel de 'hardware' la compañía ha remarcado las capacidades para optimizar el rendimiento de los Chromebook Plus, ya que las han duplicado con respecto a su modelo anterior. Además, todos los ordenadores Chromebook Plus integran procesadores Intel Core i3 de 12ª generación o posterior y AMD Ryzen 3 serie 7000 o posterior.

Siguiendo esta línea, Google también ha detallado que han duplicado la capacidad de memoria RAM, con 8GB ampliables, y han añadido 128GB ampliables de almacenamiento. Igualmente, la cámara integrada en los portátiles también se ha mejorado con resolución de 1080p y funciones como la reducción de ruido temporal para mejorar la imagen en espacios poco iluminados.

Finalmente, la experiencia de visualización también se mejora para los Chromebook Plus, que aseguran pantallas IPS "o mejores" con una resolución Full HD de 1080p nítida para ver contenido en 'streaming', leer o crear contenido con fotos y vídeos.

Por otra parte, el 'software' es otro de los aspectos en los que más ha incidido Google, ya que ha sido rediseñado visualmente para conseguir un acercamiento más personal a los gustos y necesidades del usuario. Para ello, se han integrado una serie de funciones que permiten personalizar la interfaz.

Con esta nueva versión del sistema operativo ChromeOS, se han introducido novedades como, por ejemplo, la capacidad de configurar fondos de pantalla de paisajes que van variando según el entorno en el que esté el usuario. Es decir, en el fondo de pantalla amanecerá y anochecerá en tiempo real o se recrearán las características climatológicas estén ocurriendo en el mundo real.

Asimismo, se han diseñado una serie de funciones para controlar distintos servicios directamente desde el escritorio, por ejemplo, con acceso directo a los archivos de drive más utilizados, a las fotografías del 'smartphone', a la música que se está reproduciendo o a los principales servicios de Google, todo ello a través de ventanas en formato 'widget'.

Con las novedades de 'software' de ChromeOS, la compañía ha hecho referencia a todo el potencial que los usuarios podrán aprovechar para llevar a cabo sus tareas laborales o creativas gracias a que las aplicaciones "funcionan mejor que nunca". Sobre todo, en referencia a las aplicaciones integradas de Google, pero también con respecto a otras aplicaciones, como las herramientas de creación Adobe Photoshop en su versión web, Adobe Express y LumaFusion.

Capacidades de ia para los chromebook plus

Junto a las mejoras de 'software', Google ha destacado especialmente todas las novedades y mejoras que agregan los Chromebook Plus gracias a la integración de las capacidades de la IA de Google en sus funciones.

Así, la compañía ha aportado algunos ejemplos en los que la IA "mejorará notablemente la experiencia". Es el caso de las videollamadas, que ofrecen una mejor imagen ya que, además de utilizar una mejor webcam, hace uso de la IA.

Para ello, Google está ampliando algunas de las funciones premium de Google Meet a Chromebook Plus, utilizando la cámara y el procesador mejorados y llevando funciones de IA directamente al sistema operativo del portátil. Con ello, permite iluminar mejor la imagen, mejorar la calidad de audio, cancelar el ruido de fondo y desenfocar los fondos con un solo par de toques. Además, esta tecnología funciona tanto en Teams como en Zoom o, incluso, Facetime.

Otra novedad es la introducción del Borrador Mágico (Magic Eraser, en inglés) con IA --la herramienta de Google para eliminar objetos de las fotos-- que se agrega a Chromebook Plus para las imágenes y también para los vídeos.

Con esta herramienta, los usuarios también obtendrán recomendaciones inteligentes sobre cómo mejorar la fotografía, por ejemplo, implementando un efecto HDR para mejorar el brillo y el contraste, o aplicando desenfoque al fondo de una imagen para crear un modo retrato en una foto ya existente.

Igualmente, los nuevos Chromebook Plus también incluyen la capacidad de sincronizar los archivos de sus servicios sin necesidad de tener acceso a Internet. De manera que los usuarios puedan seguir trabajando o acceder a los documentos en cualquier momento.

Con esta sincronización, los archivos de Google Drive se mantienen siempre accesibles ya que aprovecha el espacio de almacenamiento del ordenador para descargar automáticamente los archivos a la unidad de almacenamiento del dispositivo.

Otra función es la capacidad de gestionar las tareas de todas las aplicaciones y dispositivos del usuario desde el propio ordenador de forma más sencilla gracias a la IA. Esto se debe, en parte, a la capacidad de conectividad que ofrece su sistema operativo, sobre todo, con móviles Android, gracias a aplicaciones como Phone Hub, Nearby Share o Fast Pair.

Además, se implementará la IA de Google con las herramientas y funciones de DuetAI en Google Workspace. Por ejemplo, próximamente se integrará la herramienta de asistente de escritura para escribir de forma correcta en cualquier aplicación que requiera texto, como puede ser X (Twitter), el envío de mensajes o la redacción de un artículo. Incluso, se podrá utilizar la IA para ayudar al usuario a leer textos largos, dado que podrá generar un resumen de cualquier documento, aunque esté en formato PDF.

Otra función en la que Google está trabajando es la de generar imágenes con IA para adoptarlas como fondo de pantalla en Chromebook Plus, a través del menú de configuración de ChromeOS. Con esta opción, bastará con que los usuarios introduzcan una breve descripción de cómo desea su fondo de pantalla para que se genere automáticamente.

De la misma forma, los usuarios también podrán crear fondos para las videollamadas generados a partir de IA. Además, estos fondos se podrán utilizar en cualquier aplicación de videollamada. Todas estas características impulsadas por IA, se integrarán en todos los Chromebook Plus y de forma gratuita.

Modelos y precios

Con todo ello, Google ha anunciado que los nuevos Chromebook Plus se lanzarán el próximo 9 de octubre a nivel global. En concreto, en España se comercializarán los Chromebook Plus con Acer, Asus y HP, todos ellos con un precio de 449 euros.

En este sentido, Acer lanzará el modelo Chromebook Plus 514, con una pantalla FHD de 14 pulgadas y con procesador AMD Ryzen 3. Por su parte, Asus ofrecerá el modelo Chromebook Plus CX34, también con pantalla de 14 pulgadas, pero con el procesador Intel Core i3 1215U. Este Chromebook se presentará en los colores blanco y negro. Finalmente HP lanzará el modelo Chromebook Plus 15a, con una pantalla FHD de 15,6 pulgadas y procesador Intel Core i3 N305.