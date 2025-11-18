Google pretende convertir su buscador en un “socio intelectual” con la nueva generación de Gemini

SAN FRANCISCO (AP) — Google lanzó su modelo de inteligencia artificial Gemini 3 en su motor de búsqueda y otros populares servicios en línea, en medio de la intensa batalla por crear tecnología en la que las personas puedan confiar para obtener información y gestionar tareas tediosas.

El modelo de próxima generación, presentado el martes, llega casi dos años después de que Google revelara su primera iteración de la tecnología. La empresa diseñó Gemini en respuesta a la amenaza competitiva planteada por ChatGPT de OpenAI, que salió a finales de 2022, desencadenando el mayor cambio tecnológico desde que Apple lanzó el iPhone en 2007.

Las más recientes funciones de IA de Google se implementarán inicialmente para los suscriptores de Gemini Pro y Ultra en Estados Unidos antes de llegar a un público más amplio a escala global. Los avances de Gemini 3 incluyen una nueva función de “pensamiento” de IA dentro del motor de búsqueda de la empresa que, según sus ejecutivos, se convertirá en una herramienta indispensable que ayudará a las personas a ser más productivas y creativas.

“Nos gusta pensar que esto ayudará a cualquier persona a dar vida a cualquier idea”, dijo a reporteros Koray Kavukcuoglu, un ejecutivo de Google que supervisa la tecnología de Gemini.

Los modelos de IA se vuelven cada vez más sofisticados, y los avances han generado preocupaciones de que la tecnología sea más propensa a comportarse de maneras que confunden los sentimientos y pensamientos de las personas al proporcionarles información engañosa y halagos aduladores. En algunas de las interacciones más atroces, los chatbots de IA han sido acusados de convertirse en instructores de suicidio para adolescentes emocionalmente vulnerables.

Los diversos problemas han provocado una serie de demandas por negligencia contra los creadores de chatbots de IA, aunque ninguna se ha dirigido a Gemini todavía.

Los ejecutivos de Google piensan que han incorporado salvaguardas que evitarán que Gemini 3 alucine o sea utilizado para propósitos siniestros, como hackear sitios web y dispositivos informáticos.

Las respuestas de Gemini 3 están diseñadas para ser “inteligentes, concisas y directas, cambiando los clichés y halagos por reflexión, diciéndote lo que necesitas escuchar, no solo lo que quieres escuchar. Actúa como un verdadero socio de pensamiento”, escribieron Kavukcuoglu y Demis Hassabis, CEO de la división DeepMind de Google, en una publicación de blog.

Además de dar a los consumidores más herramientas de IA, es probable que Gemini 3 también sea examinado como un barómetro que los inversores pueden usar para obtener una mejor idea de si el enorme torrente de gasto en tecnología dará frutos.

Tras comenzar el año con la previsión de gastar $75.000 millones de dólares, Alphabet, la empresa matriz de Google, aumentó recientemente su presupuesto de gastos de capital de $91.000 millones a $93.000 millones de dólares, destinando la mayor parte del dinero a la IA. Otras potencias tecnológicas como Microsoft, Amazon y Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, han gastado cantidades equivalentes, o incluso mayores, en sus iniciativas de IA este año.

Hasta ahora, los inversores se han mostrado entusiasmados con el gasto en IA y los avances que han generado, ayudando a impulsar los valores de Alphabet y sus pares a nuevos máximos. El valor de mercado de Alphabet ahora ronda los $3,4 billones de dólares, más que duplicándose en valor desde que la versión inicial de Gemini salió a finales de 2023. Las acciones de la empresa subieron ligeramente el martes después de que se anunciara la noticia de Gemini 3.

Pero los altísimos valores también han amplificado los temores de una posible burbuja de inversión que acabará por estallar y arrastrar a todo el mercado de valores.

Por ahora, la tecnología de IA avanza rápidamente.

OpenAI lanzó en agosto su quinta generación de la tecnología de IA que impulsa ChatGPT, aproximadamente al mismo tiempo que salió la siguiente versión de Claude de Anthropic.

Al igual que Gemini, tanto ChatGPT como Claude son capaces de responder rápidamente a preguntas conversacionales sobre temas complejos, una habilidad que los ha convertido en el equivalente de “motores de respuesta” que podrían hacer que las personas dependan menos de la función de búsqueda de Google.

Google contrarrestó rápidamente esa amenaza al implantar la tecnología de Gemini en su motor de búsqueda para comenzar a crear resúmenes detallados llamados AI Overviews (Resúmenes de IA) en 2023, y luego introducir una herramienta de búsqueda aún más conversacional llamada “modo IA” a principios de este año.

Esas innovaciones han llevado a Google a dejar de hacer énfasis en la clasificación de sitios web relevantes en sus resultados de búsqueda, un cambio que los editores en línea han criticado porque disminuye el tráfico de visitantes que les ayuda a financiar sus operaciones a través de ventas de anuncios digitales.

Hasta ahora, los cambios han sido mayormente exitosos para Google, ya que la función AI Overviews es utilizada ahora por más de 2.000 millones de personas cada mes, según la compañía. En comparación, la aplicación Gemini tiene alrededor de 650 millones de usuarios mensuales.

Con el lanzamiento de Gemini 3, el modo de IA en el motor de búsqueda de Google también agrega una nueva función que permitirá a los usuarios hacer clic en una opción de “pensamiento” en una pestaña que, según la promesa de los ejecutivos de la compañía, ofrecerá respuestas aún más detalladas de lo que han hecho hasta ahora. Aunque la opción de “pensamiento” en el modo de IA del motor de búsqueda inicialmente solo se ofrecerá a los suscriptores de Gemini Pro y Ultra, la empresa de Mountain View, California, planea eventualmente ponerla a disposición de todos.

