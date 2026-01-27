Google recibe recomendaciones de la UE para facilitar el acceso de competidores a sus servicios

Por Foo Yun Chee y Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 27 ene (Reuters) - Google, de Alphabet, recibirá orientaciones de los reguladores antimonopolio de la Unión Europea sobre cómo ayudar a sus competidores de búsqueda en línea y a los desarrolladores de inteligencia artificial a acceder a sus servicios y a sus modelos de inteligencia artificial Gemini, según informó el martes la Comisión Europea.

Google se enfrenta desde hace tiempo a las críticas de sus competidores, que afirman que su poder de mercado le otorga una ventaja desleal, y esperan que la Ley de Mercados Digitales de la UE les dé una ventaja. La empresa rechaza las acusaciones. "Los procedimientos de hoy en virtud de la Ley de Mercados Digitales proporcionarán orientaciones a Google para garantizar que los motores de búsqueda en línea y los proveedores de inteligencia artificial de terceros disfruten del mismo acceso a los datos de búsqueda y al sistema operativo Android que los propios servicios de Google, como Google Search o Gemini", dijo la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

Google expresó su preocupación después de que la Comisión, responsable de la competencia en la UE, dijera que había abierto dos procedimientos de especificación tras las discusiones con el gigante tecnológico estadounidense sobre cómo cumplir con la DMA, cuyo objetivo es frenar el poder de las grandes tecnológicas.

"Android es abierto por diseño, y ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a los competidores en virtud de la DMA", dijo en un comunicado Clare Kelly, asesora principal de Google en materia de competencia.

"Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, a menudo impulsadas por las quejas de los competidores y no por el interés de los consumidores, pongan en peligro la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios", añadió.

En uno de los procedimientos, los reguladores explicarán cómo Google debe conceder a los proveedores de servicios de IA de terceros un acceso igualmente efectivo a las mismas funciones que las disponibles para sus propios servicios de IA, como Gemini.

En el otro, la Comisión detallará cómo debe conceder Google a terceros proveedores de motores de búsqueda en línea el acceso a los datos anónimos de clasificación, consulta, clics y visualizaciones de Google Search en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, y la elegibilidad de los proveedores de chatbot de IA para acceder a los datos.

"Queremos maximizar el potencial y los beneficios de este profundo cambio tecnológico asegurándonos de que el terreno de juego sea abierto y justo, y no se incline a favor de unos pocos", declaró Teresa Ribera, jefa de antimonopolio de la UE.

Hace dos años, Apple recibió orientaciones similares de la Comisión sobre cómo abrir su ecosistema cerrado a sus competidores.

La Comisión pretende concluir los procedimientos en un plazo de seis meses. (Información de Sudip Kar-Gupta y Foo Yun Chee; redacción de Charlotte van Campenhout; edición de Alexander Smith; edición en español de Paula Villalba)