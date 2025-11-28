Google retira la denuncia antimonopolio sobre la nube de Microsoft tras abrir la UE una investigación

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 28 nov (Reuters) - Google, de Alphabet, retiró el viernes su denuncia antimonopolio ante la UE sobre las prácticas de computación en la nube de su rival Microsoft, una semana después de que los reguladores de la UE iniciaran una investigación para ver si Microsoft debe someterse a normas destinadas a frenar su poder en este sector. El año pasado, Google llevó su queja a la Comisión Europea, alegando que las prácticas anticompetitivas de Microsoft encerraban a los clientes en la plataforma de servicios en la nube Azure de Microsoft.

Amazon lidera el mercado de la computación en la nube con una cuota del 30%, seguido de Microsoft, con un 20%, y Google, con un 13%.

"Hoy retiramos (la denuncia contra Microsoft) a la luz del reciente anuncio de que la CE evaluará las prácticas problemáticas que afectan al sector de la nube en el marco de un proceso separado", dijo Giorgia Abeltino, directora de Google Cloud Europe, en una entrada de blog.

"Seguimos trabajando con los dirigentes monetarios, los clientes y los reguladores de la UE, Reino Unido y otros países para defender la libertad de elección y la apertura del mercado de la nube", añadió.

La Comisión, que actúa como garante de la competencia en la UE, está investigando si determinadas características del sector de la nube pueden estar reforzando el poder de mercado de Microsoft Azure y Amazon Web Services.

Las investigaciones, que concluirán dentro de un año, podrían dar lugar a que ambos servicios designados guardianes en virtud de Mercados Digitales de la UE, y que sujetos a una lista de medidas a adoptar para abrir los mercados a los competidores y ofrecer más opciones a los usuarios.

(Información de Foo Yun Chee; edición de David Gregorio; edición en español de Paula Villalba)