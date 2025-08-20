Google y la Agencia Nacional de Noticias de Australia firman un acuerdo sobre IA
La agencia nacional de noticias de Australia acordó proporcionar contenido a Gemini, la...
La agencia nacional de noticias de Australia acordó proporcionar contenido a Gemini, la plataforma de inteligencia artificial (IA) de Google, para mejorar sus respuestas, anunciaron ambas empresas.
Los detalles financieros del acuerdo, revelado el martes, no se han hecho públicos de momento.
Este trato contribuirá a proporcionar información en tiempo real para "mejorar" las respuestas de Gemini, aseguró Nic Hopkins, director de alianzas informativas de Google para Australia y Nueva Zelanda.
Australian Associated Press (AAP), de carácter privado y fundada hace 90 años, afirmó que su periodismo garantizará la rapidez y la precisión de la información ofrecida por los productos del gigante tecnológico californiano.
"Se trata de un fuerte respaldo a nuestra reputación como medio de comunicación líder y de confianza", declaró Emma Cowdroy, directora ejecutiva de AAP.
Recientemente se han cerrado un número creciente de acuerdos entre medios de comunicación y desarrolladores de IA generativa, ya que las empresas tecnológicas buscan que sus respuestas a los usuarios sean más relevantes.
La Agence France-Presse (AFP) firmó un trato con la tecnológica francesa Mistral a mediados de enero que permite a su robot conversacional utilizar los artículos de la agencia mundial para formular sus intercambios.
Otras organizaciones de noticias han emprendido acciones legales por el uso de su contenido protegido por derechos de autor por parte de la IA.
